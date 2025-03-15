加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
強烈大陸冷氣團影響至20日 降雨將逐漸減緩轉乾冷
首頁 / 政治

民進黨啟動下鄉宣講 國民黨抓緊民生議題說服選民

2025/3/15 19:00（3/15 19:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨「人民是頭家」政策宣講會首場15日下午在台中市水安宮登場，吸引大批民眾到場參與，現場座無虛席。中央社記者郝雪卿攝 114年3月15日
民進黨「人民是頭家」政策宣講會首場15日下午在台中市水安宮登場，吸引大批民眾到場參與，現場座無虛席。中央社記者郝雪卿攝 114年3月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北15日電）總預算、財劃法覆議案遭立院否決，民進黨今天啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，國民黨則定20日起在全台啟動百場的政策說明會。藍營黨務人士指出，面對綠營來勢洶洶，國民黨主軸還是要抓緊民生議題，好好說服選民，穩紮穩打，切勿跟綠營節奏走。

藍白12日在立法院聯手否決行政院所提114年度中央政府總預算及財政收支劃分法2項覆議案，民進黨自今天起舉辦8場「人民是頭家」政策宣講會，首發場下午在台中市舉行，由行政院長卓榮泰領軍，副院長鄭麗君、交通部長陳世凱、民進黨秘書長林右昌、民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、台中在地立委蔡其昌與何欣純擔任講者說明。

為反制民進黨，國民黨也將從3月20日預定到5月20日，在全台立委選區舉辦100場以上政策說明會，並向人民報告總預算及財劃法修正，讓全民了解真相，也會向民眾說明立法院新會期要推出的各項民生法案，包括「還錢於民」、「還假於民」等主張，凸顯執政黨當家鬧事。

國民黨組發會主委許宇甄日前表示，民進黨舉辦8場造勢的政策說明會，都是由行政院長卓榮泰親自領軍，凸顯民進黨要為惡罷添柴火，國民黨所有黨公職都會全力投入這百場的政策說明，接下來如果有任何需要滾動式處理的狀況，也會增加場次。

除舉辦百場政策說明會外，由國民黨立委葛如鈞率領的國民黨數位黨部（KMT Studio），號召國民黨發言人團、青年團、青工會等全國青年夥伴，與各地議會黨團等黨內年輕世代團隊，將透過1週2到3場的街講深入各地，把真相呈現給全台人民，同時結合各地民意代表反惡罷。

國民黨黨務人士解釋，面對當前國際變局以及在野黨於立法院占優勢等局勢，讓民進黨選擇在大選還未到時，就提前抬出抗中保台牌。從過去的國會改革、財劃法到總預算，民進黨一點都不想跟在野黨協商，而是直接把這些議題抹成中共的陰謀，劍指在野黨背後有中共指示。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黨務人士指出，民進黨再度抬出抗中保台論述全力進攻，國民黨沒有辦法不應戰，但切記不能跟著民進黨的節奏走，否則將落入民進黨的圈套。

國民黨團人士強調，面對民進黨的攻勢，由於目前在野黨於國會仍占有優勢，主軸還是放在民生議題，推動人民有感的法案，以及透過全台政策說明會不斷說服選民；雖然會很辛苦，但一定要去做，力求穩紮穩打，而反廢死公投也會繼續走，但不會是主力。（編輯：林克倫、張若瑤）1140315

延伸閱讀
民進黨宣講台中首發場 罷免團體擺攤衝刺連署林右昌：在野濫刪總預算砍民生 盼民眾讓藍白知錯國民黨擬拋兩公投 柯建銘批把台灣人當3歲小孩騙向人民報告 國民黨20日啟動全台百場政策說明會
卓榮泰
力拚國安法案 民進黨團：與大罷免無關王世堅促執行死刑 卓榮泰：台灣並不是廢死社會
何欣純
盧秀燕會見黃國昌 綠營民代質疑汲汲營營總統路馬英九籲守護台積電 卓榮泰：根留台灣是政策目標
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：