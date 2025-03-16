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台水每度水虧2.45元 水價研議部分調漲、3月底提報告
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台水每度水虧2.45元 水價研議部分調漲、3月底提報告

2025/3/16 08:22（3/16 09:11 更新）
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圖為台灣自來水公司管路。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北16日電）台灣水價31年未調整，現在每賣一度水虧新台幣2.45元，台水預計3月底向經濟部提交水價檢討報告，盼藉由分析虧損緣由，爭取預算支持，或者能在不影響民生用水情況下調整水價，最終交由行政院綜合考量決定。

目前水價分4段，台水內部研議第1段不調整、其餘段調漲並增加級距，粗估至少6成用戶不受影響，但具體方案尚待正式提出，並規劃透過在用戶端增加淨水設備進行水質分級銷售，以增加收入。

台灣水價居全球後段班，行政院長卓榮泰今年1月呼籲全民面對合理水價，經濟部長郭智輝指示台水3個月內提出水價調整檢討報告，並拋出以水質差異分級銷售做法。

台水現在每賣一度水虧2.45元，去年稅後虧損39.49億，今年估再虧59.34億。台水不諱言，隨著未來折舊增加、利息增加，若又調漲電價，加上持續推動降低漏水率計畫，須繼續舉債支應，供水成本只會越來越高。

目前台水水價分4段，第1段10度以下，每度7.35元；第2段11到30度，每度9.45元；第3段31到50度，每度11.55元；第4段51度以上，每度12.075元。

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為不影響一般民生用水，台水傾向第一段不調整，第2、3段微幅調漲，第4段以上調漲並增加級距。若比照台北自來水事業處民國105年調法是20度以下不調整，6成用戶不受影響；若進一步考慮地域差異，採取30度以下不調整作法，則有高達8成用戶不受影響。

至於水質分級銷售可行性，相關人士指出，只要在用戶端增加淨水設備就可辦到，豪宅、旅宿業等過去得自行加裝淨水器，「現在變成台水提供設備服務，達到生飲標準」；台水提供此服務優勢在於，台水本身有水質檢測儀器，可確保用戶水質，但能否順利推廣以及對輸配水系統影響還須深入評估。（編輯：潘羿菁）1140316

#台水
#經濟部
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