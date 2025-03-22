加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高山積雪頻傳山難 未帶雪地裝備影響安全最重罰禁入園3年
首頁 / 產經
電價
新聞專題
電價2/300
首頁 / 產經

4月產業電價擬全面漲 逾330度民生用電調幅低於1成

2025/3/22 08:49（3/22 09:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為高雄市小港區高壓電塔。（中央社檔案照片）
圖為高雄市小港區高壓電塔。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北22日電）電價審議會下週登場，台電內部研議住宅、小商店等民生用電，330度以下回升至2004年水準，其餘級距調整原則是「用越多調越高」，調幅可望低於1成；產業用電擬「無差別」全面性微幅調漲，整體電價平均調幅近6%。

台電近年因吸收民生電價成本，截至去年底累積虧損已達新台幣4229億元。考量2筆千億補貼預算恐落空，離島建設基金撥補也須經行政院與立法院同意，為了讓今年不再擴大虧損，得增加近500億元電費收入，民生、產業電價須適度反映。

經濟部長郭智輝日前表示，台灣電價調幅不會像南韓那麼高，會考量民生和小店家的影響，努力讓CPI控制在2%以內。

細究台電是因沒有合理反映成本導致虧損，與疫情前5年燃料均價相比，燃料價格仍高出逾6成，而平均電價只反映近4成，台電董事長曾文生盼電價結構合理化，尤其是民生330度以下電價已較20年前低。

根據台電內部研議方案，民生用電方面，330度以下住宅電價擬合併為一級距，與330度以下小商店電價，一同恢復到2004年水準，換算須調漲11%到33%。至於330度以上級距，為促進節能，用電度數越高調越多，各級距調幅估不超過1成。

由於民生電價採累進制，1360萬住宅用戶及91萬小商店都會受影響。

不過，僅調整民生電價不足以支撐今年損益兩平目標，且畢竟民生電價與物價連動性高，產業電價也必須在兼顧產業競爭力的情況下進行微調。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

值得注意的是，不同於近年調整產業電價時，多根據不同用電量細分，例如有台積電等「特大戶」、資料中心等，並考量產業景氣不一而有凍漲、緩漲業別，此次擬針對低壓、高壓與特高壓用戶「無差別」全面性調漲。

此外，台電去年10月針對用電衰退的產業維持凍漲、調幅減半的優惠措施，這次審議會也將檢討各業別用電情形，並視情況恢復調幅；但相關人士不諱言，近年產業電價已多次調整且調幅不低，若補漲「變成他們調最多」，是否暫緩調整，交由電價審議委員通盤考量。（編輯：潘羿菁）1140322

#CPI
#用電
#南韓
#電價
#離島
#台電
#立法院
#行政院
#通膨
#電費
#電價審議會
延伸閱讀
電價方案台電3劇本推演 若未獲千億撥補民生用電擬全面調漲民生330度以下電價較20年低 台電籲電價結構合理化藍白籲重啟核電穩電價 綠批封殺撥補才是漲價元兇挨批錯誤政策致虧損 台電：燃料飆漲吸收電價6千億台水每度水虧2.45元 水價研議部分調漲、3月底提報告
電價
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
藍白籲重啟核電穩電價 綠批封殺撥補才是漲價元凶
23
更多編輯台推薦新聞：