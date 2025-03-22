加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
電價
新聞專題
電價1/300
首頁 / 政治

水價電價評估調整？政院：目前都尚未定案

2025/3/22 15:44（3/22 16:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣水價31年未調整，現在每賣一度水虧新台幣2.45元，台水預計3月底向經濟部提交水價檢討報告。圖為校園內的節水水龍頭。（中央社檔案照片）
台灣水價31年未調整，現在每賣一度水虧新台幣2.45元，台水預計3月底向經濟部提交水價檢討報告。圖為校園內的節水水龍頭。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北22日電）台水預計3月底向經濟部提交水價檢討報告，而電價審議會下週將登場，引發各界關注是否調漲。政院人士今天說，經濟部尚未收到水價結構檢討報告，電價則待電價費率審議會的討論，目前都尚未定案。

台水預計3月底向經濟部提交水價檢討報告，而電價審議會下週將登場，台電內部研議住宅、小商店等民生用電，330度以下回升至2004年水準，其餘級距調整原則是「用越多調越高」，調幅可望低於1成。水價、電價是否都評估調漲，引起各界關注。

政院人士今天對記者表示，台水公司目前尚未將水價結構檢討報告送交經濟部，經濟部也已對水價議題有所說明，而電價部分則尚待電價費率審議會的討論，目前都尚未定案。

google news透過 Google News追蹤中央社

行政院長卓榮泰日前在立法院回應水價與電價是否調整時指出，電價審議委員會將蒐集各方資料，就社會、民生、台電財務等各狀況進行討論；用水部分，政府一方面鼓勵民眾節約珍惜水資源，也要反映每一度水的處理成本，考慮合理調整，但時機還沒決定。

台灣水價31年未調整，現在每賣一度水虧新台幣2.45元，台水預計3月底向經濟部提交水價檢討報告，盼藉由分析虧損緣由，爭取預算支持，或者能在不影響民生用水情況下調整水價，最終交由行政院綜合考量決定。水利署日前表示，水價檢討報告不代表水價調漲方案，只是政策決策的基礎，強調一定會做最充分的考量。（編輯：楊凱翔）1140322

#台水
#經濟部
#電價
#台水公司
#立法院
#行政院
#電價費率審議會
#電價審議會
延伸閱讀
水價是否調漲 卓榮泰：考慮合理調整但時機未定台水李嘉榮盼合理調整水價 經部：目前無調漲方案4月產業電價擬全面漲 逾330度民生用電調幅低於1成4月漲電價與否 台電產業工會與台電工會意見分歧
立法院
在野將排審普發現金 政院：考量國家財政持續研議大法官提名咨文抵立院 吳思瑤盼實質審查勿程序杯葛
電價
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
4月產業電價擬全面漲 逾330度民生用電調幅低於1成
66
更多編輯台推薦新聞：