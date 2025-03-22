水價電價評估調整？政院：目前都尚未定案

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（中央社記者賴于榛台北22日電）台水預計3月底向經濟部提交水價檢討報告，而電價審議會下週將登場，引發各界關注是否調漲。政院人士今天說，經濟部尚未收到水價結構檢討報告，電價則待電價費率審議會的討論，目前都尚未定案。

台水預計3月底向經濟部提交水價檢討報告，而電價審議會下週將登場，台電內部研議住宅、小商店等民生用電，330度以下回升至2004年水準，其餘級距調整原則是「用越多調越高」，調幅可望低於1成。水價、電價是否都評估調漲，引起各界關注。

政院人士今天對記者表示，台水公司目前尚未將水價結構檢討報告送交經濟部，經濟部也已對水價議題有所說明，而電價部分則尚待電價費率審議會的討論，目前都尚未定案。

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行政院長卓榮泰日前在立法院回應水價與電價是否調整時指出，電價審議委員會將蒐集各方資料，就社會、民生、台電財務等各狀況進行討論；用水部分，政府一方面鼓勵民眾節約珍惜水資源，也要反映每一度水的處理成本，考慮合理調整，但時機還沒決定。

台灣水價31年未調整，現在每賣一度水虧新台幣2.45元，台水預計3月底向經濟部提交水價檢討報告，盼藉由分析虧損緣由，爭取預算支持，或者能在不影響民生用水情況下調整水價，最終交由行政院綜合考量決定。水利署日前表示，水價檢討報告不代表水價調漲方案，只是政策決策的基礎，強調一定會做最充分的考量。（編輯：楊凱翔）1140322