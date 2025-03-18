水價是否調漲 卓榮泰：考慮合理調整但時機未定

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨立委張嘉郡今天在總質詢時表示，目前民眾要面臨的不只是電價要上漲，可能水價也要漲。行政院長卓榮泰回應，一方面要鼓勵大家節約珍惜水資源，也要反映每一度水的處理成本，考慮合理調整，但時機還沒決定。

立法院會今天進行施政總質詢，張嘉郡在質詢時，關心水電雙漲恐衝擊民生，詢問漲電價是否勢在必行，卓榮泰回應表示，電價審議委員會會蒐集各方資料，包括社會、民生、台電財務狀況去討論。

卓榮泰表示，政府還是考慮到成本反映、市場與民生穩定、使用者付費，以及要提倡節約能源；至於如何調整，他還沒看到任何報告，也沒有任何討論。

張嘉郡表示，民眾要面臨的不只是電價可能要上漲，可能水費也要漲，是否有考慮到對小家庭的衝擊；卓榮泰則說，水價幾乎30年沒調漲，現在水價非常低，一方面要鼓勵大家節約珍惜水資源，也要反映每一度水處理的成本，合理調整是在考慮當中，時機還沒決定。

卓榮泰強調，當然希望能降低衝擊，能夠平衡一點，不要一次造成大家在心理上以及財務上的負擔。

張嘉郡表示，水電雙漲衝擊不只民生，調漲民生費用可能成為經濟部長郭智輝要扛下的責任，也可能成為郭智輝「畢業的理由」；卓榮泰表示，政府會非常審慎觀察民生穩定，期待郭智輝不只是水電部長，而是掌握國家經濟的經濟部長，這才是郭智輝的正職。

國民黨立委黃健豪也在質詢時，關心台水虧損以及是否調整水價的議題，郭智輝則說，因為台水要維持讓民眾喝好水，因此成本增高，而現在的水價確實是偏低。

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卓榮泰表示，若合理的調整，對員工士氣及鼓勵大家節約用水，應該有正面作用。

台水指出，台灣屬缺水地區，但自來水水價不但不昂貴，而且非常低廉。根據國際水協會（IWA）2024年8月資訊，查詢2023年世界245個城市「年用200度」家戶平均單位水價，經計算39個國家（或地區）所轄城市平均值作為該國家（或地區）平均單位水價，台灣家戶平均單位每度水價為新台幣9.24元，居各國第2低。（編輯：黃瑞弘、林家嫻）1140318