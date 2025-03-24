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電價調漲3劇本 郭智輝：尊重電價審議會決定

2025/3/24 10:11（3/24 13:33 更新）
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圖為高雄市小港區高壓電塔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林敬殷台北24日電）電價費率審議會預計在3月底前開會，外傳台電推演3個劇本，最佳情境為立法院同意新台幣1000億元預算撥補即可不漲電價，經濟部長郭智輝今天受訪時表示，電價要尊重電價費率審議會的決定，若立法院同意撥補，對台電財務有非常好的助益。

立法院經濟委員會今天審查電業法部分條文修正草案，郭智輝在會前受訪時做上述表示。

台電近年因吸收民生電價，截至去年底累積虧損已達4229億元。為避免虧損擴大，台電內部推演3個劇本。首先是平均漲幅6%，以民生、小商家為主，約影響1450萬戶；其次，因漲電價對通膨影響不容小覷，府院關注對民生衝擊，將壓低漲幅在6%以下；最後，府院仍在爭取相關撥補預算，視協商進度，也可能先行討論但暫不拍板，待撥補明朗後再來評估。

對於是否有此3套劇本，郭智輝說，這部分他不便說，電價要尊重電價費率審議會的決定，經濟部會根據電價費率審議會決定來實施。

不過，郭智輝表示，現在還是爭取立法院同意撥補，如果可以同意撥補，對台電財務有非常好的助益，錢欠少一點，利息也少一點，這部分審議會會來參考。

至於在野黨立委質疑，若這次再漲，等於4年電價漲5次，會影響物價。郭智輝說，目前決定電價的時空環境不太一樣，過去台電因凍漲，成本吸收約6000多億元，但獲得撥補只有3000億元，台電仍有一些負債。

郭智輝說，台電希望撥補並不是說台電整個營運不夠精準，還是非常努力降低成本，過去造成台電成本較高是因為俄烏戰爭引起油價各方面成本上升。

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媒體追問若不用核電，只會讓台電虧損越來越多，郭智輝說，核電這個命題大家討論很多次，政府使用核電基於3個原則，第一是全民有共識；第二最重要的就是核廢料可以處理，大家希望用電，也希望核廢料最好不要在我家附近處理，這是最大的困難；第三是核安沒有問題。若這些問題都能夠解決，法令上大家可以來處理。

此外，媒體提到台電圖利雲豹能源導致虧損，郭智輝說，台電向雲豹買的電「微乎其微」，雲豹對台電的影響，應該是不具影響力，大家所指責的部分，占台電電價影響非常的少，這樣的點名對台電不太公平。（編輯：張良知）1140324

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