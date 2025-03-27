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電價調漲擬設緩衝期？ 台電董事長：過去的確延後過

2025/3/27 11:44（3/27 11:59 更新）
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圖為台北市一處民宅電表。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北27日電）電價費率審議會明天登場，媒體報導可能有緩衝期，待兩筆千億補貼預算確定落空再漲電價。台電董事長曾文生今天表示，這做法是外界以過去經驗推理而來，延後的作法確實之前做過，但重點仍在產業、民生電價調整細節，能兼顧反映成本、使用者付費、穩定物價。

媒體今天報導，由於審議會委員意見不一，行政院並未放棄對台電2筆撥補預算及追加預算，以及動用離島建設基金等挹注方案，決策因此陷入膠著，不排除28日審議會當天同意台電提出的電價漲幅，但給予「緩衝期」，如立法院本會期結束後，預算撥補仍無著落，7月再調。

對此，曾文生今天接受廣播節目專訪表示，台電財務狀況都有公開揭露，最近報導常寫的6%及8%都是記者根據虧損、收入等公開數據推論而出，台電算出的則都是小數點以下兩位數。

至於是否會有緩衝期，他表示，由電價審議委員做決定，「老實說真不知道」；延後的作法確實之前做過，2022年4月因俄烏戰爭剛爆發、電價暫未作決議，等到7月才調漲，報導內容即是在這樣的推理脈絡裡面，但重點仍是產業、民生電價細節調整，這才是真正要設想問題。

曾文生強調，民生、產業電價調漲對CPI影響不同，民生對物價反映較為直接，每次審議會也都在斟酌此事，大原則是反映成本、使用者付費，但也要照顧民生、穩定物價，由審議會審酌國內狀況再調整。

他指出，相較2022、2023年，台電2024、2025財務赤字已大幅縮減至數百億，一部分是燃料價格下滑所致，但截至目前燃料價格仍比戰前高出6成。

他重申，台灣近年住宅電價幾乎沒變動，2024年平均每度2.77元，工業電價則有調整，每度4.27元，但仍較其他工業國家來得低，其中韓國是4.98元。

他表示，台電除爭取電價合理調整外，訂價不合理部分也要盡量合理化，例如空屋占整體用戶約10%、150萬戶，目前底度以20度計算，每月收費約33元，低於裝設電表、拉線、抄表維護等支出，將送方案到經濟部報告，盼進行合理調整，調高收費基準。

曾文生表示，電價上漲會引發物價上漲，進而帶動政府公共支出。歐洲國家因電價上漲，政府開始擴大社福支出，包含燃料使用，例如德國2023年補貼5200億、法國2022到2025年補貼7000億、日本2023到2025年補貼約8000億，是從消費端進行補貼，而非普發現金做法。

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對於外界屢稱政府補貼台電3000億元，他強調，這是錯誤說法，過去2500億元是增資，用於電網強韌計畫，無法打消累虧；補貼僅疫後條例500億元，需特別澄清。

至於若政府最後補助千億可否不漲電價，曾文生表示，經濟部長郭智輝在立法院答詢有說，若補貼台電2000億，今年就一定不會漲，「我的角色是不能講電價怎麼漲」，只能計算成本。（編輯：林淑媛）1140327

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