川普課進口車25%關稅 政院：已有跨部會因應方案
2025/3/27 14:27（3/27 15:24 更新）
（中央社記者賴于榛台北27日電）美國總統川普宣布4月2日起，將對進口至美國的汽車徵收25%關稅。行政院指出，政府持續掌握美國關稅政策、推估各種情境，已有跨部會因應方案。
為促使製造業回流美國，川普（Donald Trump）宣布最新一輪關稅措施，4月2日起將對所有在外國製造、進口到美國的車輛徵收25%關稅。
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行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時指出，政府持續掌握美國關稅政策，也跟美國有多方管道聯繫，政院已成立台美經濟工作小組，各種可能情境都在推估中，已有跨部會因應方案。
此外，明天舉行的電價審議委員會預計決定4月電價調整方案，各界關注政院是否持續撥補台電，後續作為，是否透過離島建設基金撥補台電。李慧芝重申，電價調整與否將由電價審議委員會討論，也期盼立法院加速審議政院去年提出的追加預算案，補助台電新台幣1000億元，舒緩台電壓力。（編輯：張均懋）1140327
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