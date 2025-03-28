許舒博籲330度以下民生用電凍漲 電價勿齊頭式調漲

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（中央社記者劉千綾台北28日電）電價費率審議會今天登場，商總理事長許舒博今天會前受訪表示，電價應以穩定民生為最優先考量，希望330度以下的基層民生用電凍漲，產業、民生用電採取分級調整，而非齊頭式調漲；若小吃店和基本民生電價調漲勢必影響物價，並引起民怨。

台電近年因吸收民生電價成本，截至去年底累積虧損已達新台幣4229億元，考量2筆千億補貼預算恐落空，外界預期今年4月電價調漲勢在必行。

許舒博為電價費率審議會委員，他今天下午出席審議會，會前受訪表示，中午才收到審議會的最後資料，台電面臨嚴重虧損，電價調漲勢在必行；他說，造成台電重大虧損的主因在於購買再生能源，台電虧損約414億元，其中外購綠電就達300多億元。

許舒博表示，今年燃煤和燃氣的實際價格往下降，若以112年價格計算則會高估，希望台電明列，「電價應以穩定民生為最優先的考量」，將在會議中建議每月用電330度的電價凍漲。

許舒博指出，330度以下用戶可能是節省用電、或經濟基礎較不穩定的家庭，希望330度以下的基層民生用電凍漲已經是很卑微的請求。

產業電價方面，許舒博表示，330度以上可以適度調高，但漲幅需要考量產業復甦情況，虧損的產業漲幅應較小，有獲利的產業調幅可以高一點，一般民生用電、小吃店的漲幅不宜過高，大飯店或五星級餐飲調幅則可以高一點。

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許舒博表示，希望產業、民生電價分級調整，而非採取齊頭式調漲，若小吃店和基本民生電價調漲，一定會造成物價上漲，「引起的民怨，誰決定誰負責」。

台電爭取2筆千億補貼預算恐落空，許舒博表示，若電價調漲影響物價和中小企業，進而引起民怨，朝野需要各打50大板，現在立法院朝野沒有互相溝通的管道，對產業和老百姓都不好。（編輯：楊蘭軒）1140328