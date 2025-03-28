電價凍漲 政院：盼立院支持追加撥補台電千億

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（中央社記者賴于榛台北28日電）台電累虧嚴重，但經濟部電價審議會今天仍拍板電價凍漲。行政院發言人李慧芝表示，請立法院儘速通過行政院去年提出的追加預算，撥補台電新台幣1000億元，以紓緩台電的壓力、穩健台電的財務體質。

經濟部電價費率審議會今天決議，考量國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，決議電價不調整，同時也請經濟部全力爭取立法院支持撥補台電預算，穩健台電財務體質。

李慧芝透過媒體群組說明，電價費率審議會考量國際關稅變化及地緣政治引發物價波動風險，因此決定上半年不調漲電價，但審議會也請經濟部全力爭取立法院支持台電撥補的預算，以穩健台電財務狀況。

她表示，審議會提到，民國111年至113年期間，國際燃料價格因為俄烏戰爭高漲，各國陸續調漲電價引發物價上漲，而當時台電配合政府照顧民生、穩定物價及維持產業競爭力的政策，先行吸收燃料成本，也因此累積巨額虧損，到113年底已達4229億元。

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李慧芝轉述，行政院長卓榮泰感謝台電在過去這段時間配合政策措施，吸收相關成本，減緩對民生物價的衝擊，使台灣的通膨狀況相較世界各國佳。

她也說，由於電價攸關核心物價指數，在目前國際經貿情勢可能引發原物料波動的狀況下，行政院穩定物價小組持續維持物價平穩，也請立法院儘速通過去年行政院提出的追加預算撥補台電1000億元，以紓緩台電的壓力、穩健台電的財務體質。（編輯：林興盟）1140328