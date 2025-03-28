電價凍漲台電估再虧332億元 經濟部擬爭取3筆財源挹注

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北28日電）考量國際關稅變化與地緣政治等風險，經濟部電價費率審議會今天決議4月起電價不調整，台電預估今年將再虧損新台幣332億元，經濟部規畫爭取追加預算、未來歲計賸餘、離島價差補貼等3筆財源，以穩健台電財務體質。

電價費率審議會委員共有17名，包含政府、學者、產業等代表，其中外部委員過半，審議會每年舉行2次，下次召開時間為9月。

台電累虧嚴峻，但電價費率審議會今天決議，考量國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，經委員共識決，決議電價不調整，民生電價維持每度2.77元、產業電價每度4.27元，平均電價每度3.7556元。

不過，台電按慣例根據財務情形、按照電價公式，算出應有電價為每度4.0968元，換算應調幅約9.085%。

經濟部次長賴建信在會後記者會表示，目前台電負債比已達93%，至去年底累積虧損4229億元，主因燃料成本飆升，台電公司扮演通膨擋土牆功能，過去4年燃煤、燃氣價格都遠高於戰前、疫前，為照顧民生穩定物價吸收金額達6000億元，現在燃料價格仍在高檔，委員因此請經濟部全力爭取立院支持預算撥補。

賴建信指出，除了113年度千億追加預算，經濟部也盼以符合現有法令前提下，利用歲計賸餘，爭取另一筆千億預算補貼台電，以穩健台電財務體質。

另一方面，台電長年補貼離島用電價差，賴建信表示，過去台電有盈餘時，自行吸收離島差價，但現在因承受國際燃料大漲導致虧損，離島售電補貼達1164億，經濟部也會支持台電依照離島建設條例，於115年編列補貼預算。

賴建信表示，今天審議會也有委員提出，台電在維持空戶必須負擔抄錶等費用已超過目前底度（20度）電費33元，委員建議台電進行檢討並報能源署評估調高底度標準。

經濟部也要求台電從經營面進行開源節流措施，台電副總經理王振勇指出，包含擴大綠電轉售，販賣RE30綠電5億度可增約7億元收入；發購電方面，透過長短約調節等，可減少支出30到40億；輸配電方面，2025年起調升線路設置費增加收入15億元、採購輔助服務撙節11億。

資產活化方面，預估信義路房地產可增3億；各事業部樽節營運費用20億；各部會針對凍漲學校和農漁類約60億。

至於能源價格趨勢可否讓台電虧損有收斂空間，王振勇表示，根據國際機構預測，煤價確實有下修，但氣價方面預測較去年高，氣價要下降可能性較低，預估今年會再虧損500億，但持續執行開源節流方案，預期虧損可減少168億。據此估算，台電今年虧損可收斂至332億元。

不過，今年舉債與利息支出估仍有300億元，目前計息負債已達1兆6300億元，台電財務壓力仍大。

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媒體詢問，若撥補預算皆落空，9月電價審議會是否會爭取按照電價公式調漲電價。台電總經理王耀庭表示，台電將依照電價公式與各項成本、支出算出應有電價，供審議檢討參考，「4月是如此，9月底也是會做一樣動作」，由審議會綜合評估。

此外，外界關切今年用電，王耀庭表示，白天光電多、挹注下備轉率可達20%，夜尖峰預估增加60萬瓩，但仍要看大暑天氣情況才能做精確判斷。（編輯：林淑媛）1140328