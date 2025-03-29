經濟部：國際燃料價格大漲導致台電虧損

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（中央社記者羅元駿台北29日電）有媒體報導，因能源政策一錯再錯、讓台電背鍋。經濟部今天澄清，台電虧損主因是近年俄烏戰爭讓國際燃料價格大漲，電價未完全反映成本所導致。

經濟部今天發布新聞稿澄清，2006年至2013年間台電也面臨長期虧損，2020年和2021年則有盈餘，直到2022年俄烏戰爭爆發導致國際燃料暴漲，至今仍高出2016年至2020年平均超過6成，加上台電近3年吸收成本達新台幣6000億元、遠超電價調整幅度，造成台電目前虧損現況。

經濟部表示，觀察國際社會核能使用國家，包含韓國、日本、法國等電價調更多、預算補更大。例如2024年法國住宅及工業電價累計調幅分別達47%與65%；核能占比較台灣更高的韓國，則分別調高49%與106%。

經濟部強調，關於核電占比對成本影響，以2015年的能源結構來看，即使當年核能發電占比16%、火力發電占比78%的情況下，以2023年燃料價格水準計算，每度電售電成本也將提升至近4元，與目前售電成本相當，而近年俄烏戰爭致國際燃料價格大漲，實為台電虧損的主因。

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經濟部說明，3月28日召開的電價費率審議會，會議中考量國際關稅變化與地緣政治風險，在審議委員慎重看待電價對物價的影響，決議本次電價不調整；不過，針對台電因配合電價緩漲政策所吸收的虧損，則請經濟部全力爭取立法院支持撥補台電預算，以穩健台電財務體質及穩定經營。

經濟部指出，穩定物價與供電穩定是各界的共同目標，盼請民眾支持及立法院通過政府編列預算撥補台電，循序達成穩定物價、穩健台電財務，並落實2次能源轉型政策。（編輯：林克倫）1140329