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台電董事長：物價消波塊須補強 續爭取兩筆千億補貼

2025/4/2 13:56（4/2 14:09 更新）
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圖為新北市蘆洲一處住宅的電表。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北2日電）經濟部電價審議會上週宣布電價不調整，台電董事長曾文生今天表示，台電近年作為抵擋通膨的「消波塊」，但消波塊也須補強，尤其基於用電成長與淨零目標，台電仍需持續投資，將繼續爭取兩筆千億補貼支持，以穩健財務體質。

曾文生今天接受網路節目專訪表示，台電在2023、2024年都調整過電價，去年虧損411億，虧損規模有縮小，一方面因燃料價格變化，電價調價也有增加些收入；年初估計，若無調整電價，今年將虧損約500億，台電將持續觀察國際燃料價格，並落實開源節流工作，盼降低虧損。

曾文生不諱言，電價是反映物價核心，台灣CPI上升和進口能源、糧食有關，電價則是會造成漣漪，不同於零售物價「上去回不來」，燃料價格有可能往下走，可理解委員會決議。

行政院主計總處原已備妥2024年千億追加預算、今年千億預算補貼台電，曾文生表示，台電是全民財產，也被形容為抵擋通膨的「消波塊」，但消波塊也需要補強，尤其今年關稅議題、全球經濟情勢較不明朗，各界都擔憂，政府更應扮演穩定角色。

他表示，台電過去承擔社會責任、配合凍漲，但因應用電成長、淨零排放及電氣化社會等多元目標，仍需持續投資，將持續溝通爭取政府補助支持，以打消過去因燃料價格飆漲導致鉅額累虧，讓台電財務健全，繼續穩定國內供電與經濟民生。

曾文生指出，許多國家因應近年燃料飆漲，除電價大幅上漲，亦由政府補助維持電力事業穩定運作，如德國、日本補貼5000多億元、法國更補貼超過7000億元，相較台電目前爭取千億與電價緩漲，比例頗為懸殊。

長期而言，曾文生也期待電價可回歸電價審議基本原則，從燃料價格、發電成本和使用者付費角度出發做合理調整。

至於台電是否有倒閉危機，他表示，台電目前淨值近2000億，尚未到達資不抵債地步，持續努力節流開源，例如參與民間都更案、售出自建風光案場綠電等。

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針對在野黨將電價不調整決議與大罷免計畫掛鉤，曾文生回應，電價審議委員會有工總、商總、消基會代表，「你跟他們討論大罷免嗎？」他直言，這實在是讓委員會受到侮辱，若凡事都是從一個政黨角度看國政，工作要如何推動。

他強調，現在外部環境多變，相信台灣人民選擇的政府，是希望能帶領大家度過挑戰的政府。（編輯：林淑媛）1140402

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