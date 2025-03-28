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電價凍漲 考量國際關稅變化與地緣政治風險

2025/3/28 18:14（3/28 19:24 更新）
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經濟部電價費率審議會28日決議，考量國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，決議電價不調整。圖為台北市一處公寓電表。中央社記者謝佳璋攝 114年3月28日
經濟部電價費率審議會28日決議，考量國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，決議電價不調整。圖為台北市一處公寓電表。中央社記者謝佳璋攝 114年3月28日
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（中央社記者曾智怡台北28日電）考量在國際關稅變化與地緣政治風險下，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，經濟部電價費率審議會今天決議不調整電價，同時將請經濟部全力爭取立法院支持撥補台電預算，穩健台電財務體質。

電價費率審議會今天召開，經濟部會後召開記者會說明指出，111至113年國際燃料價格大幅上漲波動，各國大幅調漲電價並推升物價，例如113年法國住宅及工業電價累計調幅分別達47%與65%、韓國分別調高49%與106%，政府為照顧民生、穩定物價，及維持產業競爭力，採取和緩電價調整策略，由台電公司先吸收部分國際燃料成本漲勢，致使113年底累虧達到新台幣4229億元。

在經過電價審議會充分討論後建議，請經濟部全力爭取立法院支持撥補台電的預算，以健全台電財務及未來穩定經營。

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經濟部表示，近期國際各國陸續展開關稅措施及貿易談判等不確定因素，後續須持續追蹤觀察。電價審議會在充分討論後，決議這次電價不調整。台電公司在疫情及俄烏戰爭期間為穩定物價及維持經濟發展競爭力所吸收的成本，經濟部將持續協助台電爭取預算撥補，緩解台電公司財務壓力。

為了讓資訊能充分揭露，經濟部將於今天會後兩週內將3月28日會議紀錄、會議討論資料及台電各項成本資料全部公開於網路，民眾自4月11日起可透過經濟部或能源署首頁連結至「電價及費率資訊揭露專區」，了解這次電價費率審議相關資訊及台電成本資訊。（編輯：林淑媛、楊凱翔）1140328

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