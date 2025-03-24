撥補3000億還漲電價？台電：2500億是投資供電建設

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北24日電）國民黨團今天召開記者會指出，近年撥補台電超過新台幣3000億元，電價卻仍持續上漲。台電說明，政府過去增資台電2500億元並非補貼，而是投資台電規劃的「穩定供電建設方案」，並無法填補台電為減緩物價衝擊導致的虧損。

台電透過新聞稿解釋，國際電業營運皆受燃料價格暴漲衝擊，各國也採取電價適度調整、政府直接補貼電業等措施維持電業營運，若將台電的狀況與國際電業相比，便能看出國內電價始終沒有足額反映成本，而是由台電吸收差額以緩衝通膨影響，因此台電也需補貼以健全財務體質。

針對會中立委提及韓國薪資較台灣高，並連結電價與薪資，台電表示，發電成本主要受燃料價格影響，而燃料售價屬於國際流通價格，不受個別國家薪資水準影響。

至於立委提到是否也應比照韓國提高核能占比，韓國自2021年起8度調漲電價，且2024年韓國住宅、工業電價累計漲幅仍達49%、106%，相較台灣住宅電價近3年累計僅調7.1%，顯見核能使用與否與電價漲幅無關。

台電表示，台電近年來竭力扮演物價消波塊的角色，也間接抑低台灣的物價指數，若以2023年CPI年增率來看，韓國3.61%、法國4.89%、英國6.83%、德國5.99%，台灣則是2.49%，顯示國內電價調幅相對和緩與細緻，有效抑低通膨。

至於台電虧損與核能發電掛鉤說法，台電說明，2022至2024年台電受核電機組除役影響收益約400億元，對比同期間國際燃料成本暴增，造成現今累虧4000多億元，顯見核電除役絕非台電虧損的主因。

台電進一步說，且核一、核二都面臨室外乾貯相關執照遭新北市政府延宕，以致用過燃料池滿等問題，核二1號機甚至提早半年停止運轉。

針對立委關切燃料價格已經回跌，台電澄清，近期國際燃料價格雖有回穩，但仍較2016至2020年均價高出6成，例如2025年煤價預估每噸120到130美元、氣價每立方公尺15.4元，遠高於疫情前5年均價的煤價每噸80美元、氣價每立方公尺9元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台電指出，政府原以編列預算的方式撥補，補足民生電價未調足差額，可惜未獲國會支持。而電價若長期無法反映成本，例如330度以下民生電價仍較20年前還便宜，台電雖努力開源節流，恐仍持續虧損。

台電將針對未來的燃料成本與電業營運成本，據以向電價審議委員會報告，並依法由審議會經專業判斷作出決議。（編輯：潘羿菁）1140324