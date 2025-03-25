台經院：電價若漲估今年CPI將破2% 但應還可以接受

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（中央社記者蘇思云台北25日電）電價審議會本週登場，外界聚焦電價調漲對台灣今年消費者物價指數（CPI）的影響。台經院表示，如果電價調漲，預期今年CPI會破2%，但這是供給面因素，不是景氣過熱導致，加上主計總處估今年經濟成長率為3.14%，經濟成長率還是高於物價波動，應該還可以接受。

台經院今天舉行景氣動向調查報告記者會，外界關注如果調漲民生與產業用電，對於台灣今年CPI的影響。

台經院院長張建一表示，台經院今年1月估台灣今年CPI為1.95%，如果電價調漲，預期今年CPI將會破2%。不過，這是屬於供給面的因素，而非景氣過熱導致，加上台灣今年經濟成長率保3，目前評估今年經濟成長率還是會高於物價上漲狀況，應該還可接受。

央行日前在理監事會議會後記者會上指出，若假設電價4月調漲8%，央行預期會增加今年CPI約0.07個百分點。

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張建一指出，經濟部其實很努力爭取撥補台電千億，但目前沒有通過，考量台電負債比已經很高，因此還是要反映電價，電價如果調漲，也只是讓台電的虧損可以少一點。

張建一表示，雖然電價上漲後，可能導致CPI突破2%，但是主計總處預估台灣今年經濟成長率有3.14%，加上出口跟投資強勁，消費動能也不錯，國內陸續舉行藝文活動、演場會等都會刺激消費，但後續也要留意美國總統川普政策可能造成經濟逆風、景氣出現波動等不確定性。（編輯：林淑媛）1140325