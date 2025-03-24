吳東亮：電價調漲陷兩難 台電補貼預算亟待朝野共識

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（中央社記者曾智怡台北24日電）電價審議會本週登場，工商協進會理事長吳東亮今天表示，工業電價需具備國際競爭力，目前價格已與韓國差不多，而民生電價雖較低，但一調整就會影響民眾生活，確實陷入兩難，台電補貼預算亟待朝野協商、產生共識。

吳東亮今天出席工商協進會公亮講座，會前接受媒體訪問表示，電價調整是非常困難問題，企業界都希望能在電力充裕、穩定、多元，且價格有競爭力的環境，如此才能安定成長。

但他不諱言，台電是因成本上漲快速導致虧損，站在公司經營立場，面對鉅額虧損，「要不是政府支持，這公司早就倒了」，然而，補貼預算也有困難，導致電價須上漲，影響工業與民生用電。

吳東亮表示，工業用電需能與國際競爭，目前國內工業電價與韓國已差不多，民生電價雖較低，但只要一調整就會影響民眾生活，因此陷入兩難，亟待朝野協商、有共識才能往前走。

針對核電議題，他指出，美國在台協會（AIT）處長谷立言日前提到美可協助台灣核電開發，行政院長卓榮泰也表示若有新技術願意合作或考慮此事，盼核電有機會往前跨一步，當然也需朝野共識。

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此外，美國總統川普對等關稅新政策將於4月2日生效，美國財政部長貝森特近日點名「骯髒15國」可能包含台灣。吳東亮表示，川普新關稅政策對每一個國家都一定有衝擊，因會改變過去習慣的國際貿易活動、標準。

他建議台灣主動因應，包含調降關稅較高部分，或是多買一點美國貨，如阿拉斯加天然氣，以降低貿易不平衡，甚至是到美國投資，台積電日前已宣布擴大投資美國，「這些都是好事情」，可降低與美國貿易摩擦。（編輯：潘羿菁）1140324