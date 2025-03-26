立委關注電價若漲影響農民 陳駿季允爭取補貼

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）電價費率審議會預計3月底前開會，朝野立委關注影響農民生計。農業部長陳駿季今天表示，今年相關補貼預算編列新台幣26.24億元，如果電價調漲，會跟行政院積極爭取經費。

立法院經濟委員會邀請農業部部長陳駿季列席報告業務概況並備質詢。國民黨籍立委張嘉郡、謝衣鳳，民進黨籍立委邱志偉等人質詢，電價費率審議會將召開，漲電價幾乎已成定局，對農民生產、營運恐造成影響。

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陳駿季指出，為了讓農民享有優惠，114年編列電價補貼新台幣24.26億元，而這是立法院審查刪除100多萬元，並扣除原有農業部補助1.22億元後的數字，本來編列25億多元。農業部幕僚補充，過去由台電吸收價差，114年是首次編列補貼預算。

他並說，農業部當初編列預算時，還沒有預估會漲價，目前也還不知道是否漲價，如果電價未來上漲，對農民有所影響，會向行政院爭取額外經費協助農民。（編輯：李亨山）1140326