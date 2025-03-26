財劃法修法 農業預算移出245億元引爭議

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）農業部長陳駿季今天表示，114年度預算受財劃法修法影響移出約新台幣245億元。民進黨籍立委邱志偉直言大罷免才能對得起農民。國民黨籍立委許宇甄則說，有新項目追加減可向立法院提出。

立法院經濟委員會邀請農業部部長陳駿季列席報告業務概況並備質詢。陳駿季指出，根據立法院113年12月20日立法院三讀通過的財政收支劃分法修正案，114年度農業預算歲出編列1672億元，扣除依法律義務支出，其餘歲出為765億元，預估必須刪減32%，據此推算移出金額約245億元，可用財源僅剩520億元。

財劃法修法引發的效應持續，立委邱志偉質詢，要求農業部說明相關預算影響情況。漁業署長王茂城說，漁業生產、養殖生產區等會受影響，金額可能達到近10億元。農村水保署長李鎮洋說，預算刪減2.72億元。畜牧司長李宜謙回覆，有關梓官區家禽批發市場的設備補助也會受影響。

另外，農業部農民輔導司長陳俊言說，輔導農會相關預算編列在基金裡，目前沒受影響。不過，陳駿季重申，有關基金部分，每年由公務預算撥補371億元，還是會有間接性影響。

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邱志偉怒言當初經濟委員會審查預算時，他擔任主席，跨黨派都支持農業預算，未料在院會朝野協商被2、3名立委不分青紅皂白情緒性處理，直言要大罷免才能回歸常態、對得起農民。

隨後，許宇甄質詢時提問114年農業預算增加多少。陳駿季說，增加63.1億元，但是當中有新的工作項目。許宇甄說，有新項目需要追加減，可以跟立法院提出，主張這邊是質詢場合，非造勢會場，應就事論事。（編輯：李亨山）1140326