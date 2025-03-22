首次花蓮宣講 陳淑姿：我單身以擔任主計長為榮

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（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院長主計總處主計長陳淑姿日前遭國民黨立委傅崐萁誤稱是否已當祖母，她今天在花蓮政策宣講時強調單身、父母也不在世，且未當祖母，而是全心全意工作，以擔任主計長為榮。

民進黨啟動連續3週共計8場「人民是頭家」政策宣講會，第3場下午在花蓮自由廣場舉行，行政院長卓榮泰、政務委員陳金德，陳淑姿、陸委會主委邱垂正，民進黨立委王義川、沈伯洋、陳培瑜，秘書長林右昌、發言人戴瑋姍，前職棒選手陳義信等人出席宣講。

對於日前被傅崐萁誤稱是否已當祖母，陳淑姿宣講時開頭就說，她單身、父母也不在世，因此全心全意在工作上，也沒有當祖母，而是以擔任主計長為榮。一番發言引起現場民眾鼓掌。

談到總預算，陳淑姿說，今年總預算的刪減結果創歷年新高，且集中特定機關導致維運困難，雖然在野黨說刪減數額低於增加數額，但是被刪減項目根本不同，也就是可以買新車，卻被砍掉加油費用，根本無法動彈。

至於財劃法修法，陳淑姿表示，修法未分配事權，中央原承接約新台幣4000餘億元的省府業務無法下放，卻需要多給出3753億元的統籌分配稅款，加上本就得支出2501億元的一般性補助款，等於減少15%的收入，導致施政窒礙難行，未來中央重大計畫包含國防經費、撥補勞保基金、擴大租金補貼、育兒津貼、鐵路立體化、污水處理建設都恐受影響。

行政院公共工程委員會主委陳金德則說，總統賴清德上任後就要求均衡台灣，工程會全力支持花蓮重建經費與建設經費，卻是真心換絕情，中央政府包含工程會預算都遭大砍，但這樣濫刪預算影響全國，也影響花蓮建設進度。

陸委會主委邱垂正指出，台灣不斷釋出善意，橄欖枝到橄欖樹都送了，但消滅中華民國一直是中國政權對台政策的最後目標。

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邱垂正表示，陸客來台不能操之過急，因為陸客來台完全掌握在中國官方手上，說斷就斷、說關就關，是用來要脅台灣的「養套殺」工具，因此政府希望透過觀光小兩會把關，讓旅遊安全、品質、穩定度都協商完後再讓陸客來台，兩岸觀光才會健康有序。

邱垂正也提到，傅崐萁常率團參訪中國，但有些隱密的地方，陸委會正在查找有沒有違法。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140322