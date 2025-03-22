民團台中宣講「惡罷退散」 多名藍委籲投票反罷免

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（中央社記者蘇木春台中22日電）全台大罷免持續升溫，民團今天在國民黨台中市黨部舉辦「惡罷退散平安大會」宣講活動，呼籲民眾站出來一同發聲，針對藍營立委遭罷免不能不出來投票，必須要投下不同意票。

宣講活動今天下午在中國國民黨台中市黨部舉辦，國民黨籍立委廖偉翔、羅智強、謝龍介與民眾黨前立委蔡壁如、國民黨籍前立委鄭麗文及網路評論人李易修等人出席，會中呼喊「台灣平安，惡罷退散」、「台灣人怎麼辦，出來投不同意」等口號。

廖偉翔會中致詞時表示，台中新光氣爆案時，他在現場直播2分鐘，呼籲民眾不要靠近，卻被抹黑成干擾救災。過去民進黨提出國會要改革等法案但都未執行，國民黨推動福國利民的法案，也被民進黨抹黑，呼籲民眾站出來一同發聲。

羅智強表示，政府的預算是增加的，若有人在講刪預算，請大家要幫忙澄清。台灣人守衛民主，藍營立委被罷免不能不出來投票，必須出來投不同意票。

謝龍介說，過去國民黨在立法院不強，現在有廖偉翔等年輕人出來打拚，大家要一起幫忙拉票，將手中的不同意票投下去，立委一個都不能掉。

鄭麗文提到，希望大家能夠為了台灣，義無反顧、挺身而出，民進黨什麼都不怕，但只有人民的力量可以約束、教訓他們，大家要一起顧台灣。國民黨如果做不好就換掉，但國民黨如果做得好，就要支持。

蔡壁如說，今天要透過活動讓在野大團結，大家一起「反惡罷」，看到大家勇敢站出來，讓她相當感動，要一起告訴執政黨：「若是太超過，民眾是不會允許的。」

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針對民團舉辦「惡罷退散平安大會」活動，民主進步黨台中市黨部主委許木桂表示，藍白刪除、凍結這麼多總預算，沒有照顧全國百姓，現在各個公家機關都面臨預算不足問題，民眾才會發起罷免，如果藍白做得好，就不會面臨罷免的問題。

全台大罷免持續升溫，台中市8席立委不分藍綠都面臨罷免，其中民進黨15日在台中舉辦「人民是頭家」宣講活動；「惡罷退散志工團」今天則是在國民黨台中市黨部舉辦宣講活動。（編輯：李淑華）1140322

罷免潮持續升溫，有民團22日在國民黨台中市黨部舉辦「惡罷退散平安大會」宣講活動，國民黨立委廖偉翔（後右3）、謝龍介（後右2）與前民眾黨立委蔡壁如（後右）等人出席開講。中央社記者蘇木春攝 114年3月22日