卓榮泰花蓮宣講政策 籲民眾排除阻礙進步的障礙

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（中央社記者賴于榛台北22日電）民進黨第3場「人民是頭家」政策宣講會今天下午在花蓮登場。行政院長卓榮泰指出，面對立法院不斷提出違法濫權法案，沒有人可以置身事外，希望民眾能排除阻礙花蓮進步、台灣民主的障礙。

民進黨啟動連續3週共計8場「人民是頭家」政策宣講會，第3場下午在花蓮自由廣場舉行，卓榮泰、行政院政務委員陳金德、行政院主計總處主計長陳淑姿、陸委會主委邱垂正，民進黨立委王義川、沈伯洋、陳培瑜，秘書長林右昌、發言人戴瑋姍，前職棒選手陳義信等人出席宣講。

卓榮泰壓軸上台時，現場民眾高喊「院長加油」，他數度深深一鞠躬強調「人民是頭家，向人民報告，向花蓮鄉親報告」，特地來說明立法院亂刪總預算、財劃法修法讓中央政府施政窒礙難行，重點不是要民眾當公親，而是希望民眾自己的國家自己救。

卓榮泰細數去年520上任後，已經為地震、颱風等災後復原，還有關心交通建設、地方創生等8度到訪花蓮，其中震災復原整體經費就達新台幣約300億元；為給花蓮一條安全的路，中央推動台九線蘇花改、台九線蘇花安提升工程、台九線花東縱谷安全景觀等計畫經費就達3264多億元，若包含鐵路電氣化，整體為花蓮交通投注的經費更逾5000多億元。

談到今年度總預算遭大幅刪減，卓榮泰說，在野黨報復性刪除預算，刪除特定機關業務費、水電費、油錢、宣傳費，甚至部分刪減還超過原列預算，非常不認真，而刪減的主要目標，就是為讓民眾不安、怨懟政府，擴大社會裂痕與不信任，藉此將責任怪給中央政府。

卓榮泰也批評財劃法修正。他說，財劃法讓地方只拿走錢卻沒有要分權，中央難以做事，未來家電節能補助、中小企業雙軸轉型，以及系統性治水恐都受衝擊無法執行，「立法院不給我這機會，我只好請國人給我們這個機會好不好？」

卓榮泰強調，當立法院不斷提出違憲、違法的法案，沒有人可以置身事外，大家都是受害者，希望民眾能排除阻礙花蓮進步、台灣民主的障礙，讓中央能持續協助花蓮產業發展、交通建設推動、在地經濟前進，以及持續照顧孩子與長者。

宣講現場也播放一段國民黨立委傅崐萁造訪香港及在立院質詢的影片，卓榮泰看完影片表示，傅崐萁在中國態度溫和，回台灣質詢就大小聲，已經不想問傅崐萁是否代表中央政府，而是想問傅崐萁究竟想代表哪一個中央，且在野黨要永遠在野、也不可以如此撒野，國家尊嚴還是得顧。

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卓榮泰說，傅崐萁也反對台積電擴大對美投資，台積電維持台灣計畫不變以及技術領先，就連美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）都表態，此投資是美國成為台積電的產業跳板，是全球布局。

他強調，許多美商會持續投資台灣，台積電也會一直是護國神山，政府更會努力建立護國群山。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140322