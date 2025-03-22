綠營花蓮宣講 國民黨：停止造謠回歸理性討論

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（中央社記者黃郁菁花蓮縣22日電）民進黨今天花蓮舉行「人民是頭家」政策宣講會，指國民黨立委傅崐萁危害民主社會。國民黨回應，不容惡意抹黑，呼籲民進黨停止造謠，回歸理性討論，共同為花蓮未來努力。

國民黨花蓮縣黨部針對民進黨政策宣講新聞稿表示，民進黨為選舉利益，企圖扭曲事實、製造對立，傷害花蓮鄉親感情，更破壞社會和諧。國民黨始終秉持誠信原則，致力地方建設與民生福祉，不容惡意抹黑。呼籲民進黨停止造謠，回歸理性討論，共同為花蓮未來努力。國民黨將持續以行動證明，為花蓮帶來真正進步與繁榮。

針對民進黨秘書長林右昌稱「濫權、擴權、違憲法案」都是傅崐萁主導，國民黨表示，傅崐萁長期以來秉持為民服務精神，致力推動符合民意、促進地方發展法案，所有提案均依法依規，並經立法院充分討論與審議。民進黨指控不僅缺乏具體事證，更顯露對立法程序誤解與偏見。

至於林右昌稱傅崐萁「帶給台灣民主社會危害」，國民黨表示，此說不僅過於情緒化，更嚴重扭曲事實。傅崐萁始終以民意為依歸，為花蓮鄉親發聲，爭取建設與資源。此類不負責任言論，不僅無助公共討論，更可能誤導民眾，破壞社會和諧與團結。

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關於財劃法修正，主計長陳淑姿宣講「修法未分配事權，中央業務無法下放，加上給地方約15%收入，導致施政窒礙難行」說法。國民黨強調，日前問陳淑姿新版財劃法編列新台幣3000多億元補助地方，是否「合乎中華民國憲法」及「落實行政地方自治」，陳淑姿均答「是」。

另外，民進黨指「總預算刪減結果創歷年新高，且集中特定機關導致維運困難」，國民黨表示，已是史上最高總預算2兆9886億元，各部會卻鋪天蓋地攻擊；刪除農業部、衛福部等媒宣費，是為讓部會首長不能「當網紅側翼」，不讓「網軍蠱惑荼害年輕人」。（編輯：孫承武）1140322