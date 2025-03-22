加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰2/300
首頁 / 政治

民進黨花蓮宣講 沈伯洋指傅崐萁幫中國開後門

2025/3/22 20:56（3/22 21:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨「人民是頭家」政策宣講會花蓮場22日在花蓮市自由廣場舉行，與會眾人振臂齊呼口號。（民眾提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月22日
民進黨「人民是頭家」政策宣講會花蓮場22日在花蓮市自由廣場舉行，與會眾人振臂齊呼口號。（民眾提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁花蓮縣22日電）民進黨「人民是頭家」政策宣講會花蓮場今天登場，立委沈伯洋指出，國民黨立委傅崐萁上任以來推行中配6改4、離島建設條例等爭議法案，幫中國開後門。

民進黨「人民是頭家」政策宣講會第3場花蓮自由廣場登場，行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、政務委員兼工程會主委陳金德、陸委會主委邱垂正、民進黨秘書長林右昌，立委沈伯洋、王義川、陳培瑜，及前職棒選手陳義信等人出席。

沈伯洋細數傅崐萁推動法案表示，傅崐萁一上任馬上推動中國配偶入籍6年改4年，想直接開後門，讓中配大舉進入台灣，而後又推動國會擴權法案，企圖報復憲法法庭，導致大法官無法運作。

沈伯洋說，傅崐萁帶一群人訪中回來後，推動離島建設條例，準備開後門讓中國人投資、工作，船行經禁止水域不用受審查。再過一段時間，傅崐萁修財劃法，刪國家預算新台幣3700億元，而國防預算不過4000億元，恐危及國家運作與國防、民防。

沈伯洋也說，傅崐萁打算把花蓮送給中國，與傅崐萁同行去香港的花蓮人民還被抓走。昨天國民黨提出反戒嚴公投案，公投一旦通過，以後台灣就算發生戰爭，2年不能作任何緊急命令，等同邀請中國現在把飛彈打過來，「不就是告訴大家，你就是中國的代理人」。

陳培瑜表示，傅崐萁當選沒有多久，就帶16個藍委去見中共政協主席王滬寧，前一陣子還說代表中央政府。呼籲花蓮人站出來，讓傅崐萁離開政壇，「花不能花中央，富不能傅崐萁」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

宣講會下午4時開始，開場前即湧入許多民眾，現場坐無虛席，入夜後人潮未見減少，約有2000名參與者。

對於民進黨相關說法，國民黨花蓮縣黨部發布新聞稿表示，傅崐萁長期以來秉持為民服務精神，致力於推動符合民意、促進地方發展的法案，所有提案均依法依規，並經過立法院充分討論與審議。民進黨指控不僅缺乏具體事證，更顯露其對立法程序的誤解與偏見。（編輯：李淑華）1140322

#傅崐萁
#民進黨
#立法院
#沈伯洋
#卓榮泰
#林右昌
#邱垂正
#國民黨
#陳培瑜
#離島建設條例
延伸閱讀
卓榮泰花蓮宣講政策 籲民眾排除阻礙進步的障礙首次花蓮宣講 陳淑姿：我單身以擔任主計長為榮民團台中宣講「惡罷退散」 多名藍委籲投票反罷免國民黨政策說明會苗縣登場表達反罷免 盼挺藍委高雄綠委籲鄉親罷免不適任立委 助台灣回到正軌綠營花蓮宣講 國民黨：停止造謠回歸理性討論
傅崐萁
參選新北市長？林右昌：國難當前不宜談論個人籲全民團結挺罷免 作家李喬：如需要犧牲我願第一個
沈伯洋
民進黨網路社群培訓 沈伯洋：破解認知作戰因應方式共軍針對性軍演若達一定強度 顧立雄：非計畫性立即備戰操演應對
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
首次花蓮宣講 陳淑姿：我單身以擔任主計長為榮
23
更多編輯台推薦新聞：