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高雄綠委籲鄉親罷免不適任立委 助台灣回到正軌

2025/3/22 19:59（3/22 21:48 更新）
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民進黨立委許智傑（前右4）、邱議瑩（前右3）、賴瑞隆（前左4）等22日在高雄旗山出席「顧台灣顧未來」宣講活動，現場湧入不少支持者響應參與。（許智傑服務處提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月22日
民進黨立委許智傑（前右4）、邱議瑩（前右3）、賴瑞隆（前左4）等22日在高雄旗山出席「顧台灣顧未來」宣講活動，現場湧入不少支持者響應參與。（許智傑服務處提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月22日
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（中央社記者林巧璉高雄22日電）針對財劃法及總預算覆議案遭藍白封殺，民進黨立委許智傑、邱議瑩、賴瑞隆、李昆澤、李柏毅等人今天呼籲民眾罷免不適任立委，讓高雄人成為幫助台灣回到正軌的最強後盾。

「顧台灣顧未來」宣講活動下午在旗山區旗山鯤洲宮舉辦，現場湧入數百民眾參與。許智傑、邱議瑩、賴瑞隆、李昆澤、李柏毅等人輪流上台宣講，高雄市議員林富寶、鄭光峰、陳慧文、張漢忠、郭建盟、黃飛鳳，以及前市議員陳致中皆到場支持。

許智傑表示，此屆國會是有史以來最混亂無序的一屆，台灣過去也曾朝小野大，但朝野至少都願意理性協商，但此屆國民黨不僅仗勢人數優勢，與民眾黨同流合污，不僅強修選罷法、杯葛大法官人事案，還惡修與國人最直接相關的財劃法。

邱議瑩說，藍營在國會都做損人不利己、對人民有損害的法案，政府很多照顧人民的經費，都被藍營刪到亂七八糟，呼籲民眾不能再讓這些人為非作歹，要把不適任的立委罷免下台。

賴瑞隆表示，國民黨立委傅崐萁三不五時就跑到北京、香港，這就是到那裡聽完指令後就大力追殺，讓國會亂成一團，包括去年的國會擴權法案嚴重違憲。

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今天活動由許智傑發起，包括邱議瑩、賴瑞隆等表態參加高雄市長黨內初選的立委都出席響應，僅獨缺林岱樺，引發外界想像。上午4人皆出席鼓山魚市場「新濱町海洋廚房」開幕活動，林岱樺私下表示自己沒有收到旗山場宣講邀約。

對此，高雄市長陳其邁在「新濱町海洋廚房」開幕典禮前接受媒體聯訪，被問到宣講獨缺林岱樺時，陳其邁以「剛從美國回來仍在時差，沒有跟上此事進度」為由，未發表意見。許智傑受訪時則說，活動來賓是由服務處人員聯絡，不清楚相關流程，自己與林岱樺互動正常。（編輯：李淑華）1140322

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民進黨立委許智傑（前中）22日在高雄旗山舉辦「顧台灣顧未來」宣講，包括同黨立委邱議瑩（前右）、賴瑞隆（前左）等表態參加高雄市長黨內初選者都出席響應，獨缺林岱樺，引發外界想像。（邱議瑩服務處提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月22日
民進黨立委許智傑（前中）22日在高雄旗山舉辦「顧台灣顧未來」宣講，包括同黨立委邱議瑩（前右）、賴瑞隆（前左）等表態參加高雄市長黨內初選者都出席響應，獨缺林岱樺，引發外界想像。（邱議瑩服務處提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月22日
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