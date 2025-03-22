新北政策說明會 朱立倫：反對修財劃法才應該被罷免

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（中央社記者王承中新北22日電）國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨無法在立法院取得多數，就想要罷免在野黨立委，國民黨立委修財劃法，讓地方有錢，真正該罷免的是反對修法的民進黨立委，這一戰太重要，呼籲大家支持國民黨立委。

國民黨今天晚間在新北市板橋區舉辦「反惡罷．護民主」還錢於民政策說明會，朱立倫、新北市長侯友宜、國民黨組發會主委許宇甄，以及國民黨新北市立委洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔等人皆一同出席，率領支持群眾一同高呼「反惡罷、還錢於民」。

朱立倫在致詞時表示，去年大選才結束，因為民進黨無法拿下立法院過半數的席次，就想要罷免在野黨立委，全世界的民主國家中，沒有執政黨會這樣對付在野黨。民眾讓總統賴清德當選，但賴總統卻只想到個人權力、搞獨裁，政府沒有好好做事，每天造成台灣混亂。

朱立倫指出，現在民進黨政府的行政院不做事，行政院長卓榮泰卻率隊去各地罵在野黨、搞罷免，民進黨說國民黨把中央的錢拿回地方，所以要罷免國民黨的新北市立委，但立法院日前通過財劃法，讓新北市每年能增加新台幣374億元，這是好事情，他呼籲大家要給國民黨立委加油。

朱立倫表示，真正應該要罷免的是民進黨立委，因為民進黨立委反對把錢撥給地方。當時在立法院表決時，民進黨立委都反對把錢撥給地方，說要把錢留在中央，這些民進黨立委才應該被罷免。

國民黨22日晚間在新北市板橋區舉行「還錢於民」政策說明會，新北市長侯友宜（持麥克風者）上台進行宣講。中央社記者趙世勳攝 114年3月22日

朱立倫指出，民進黨指控國民黨立委亂刪政府預算，但其實114年度總預算刪得很少，通過的預算數還是有史以來最高，且每個部會的預算都有增加，而重大建設、社會福利的相關預算也都有通過，國民黨刪掉的是可能被民進黨貪污，或拿去買媒體的錢，民進黨真的是顛倒是非。

朱立倫表示，他要拜託善良的新北市民，這一戰太重要，民進黨想要利用罷免搞獨裁，鬥爭在野黨，要讓台灣亂到底。所以為了大家的安定、和平，以及讓民眾可以好好過日子，朱立倫呼籲，一定要支持國民黨立委，而國民黨新北市立委也會團結一致，在侯友宜的帶領下，繼續好好做事情。

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侯友宜上台致詞時，先逐一介紹立委洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才及廖先翔等人。他指出，每次里長座談會談事情，最希望中央有立委可以幫忙地方，中央有很多資源，有自己的立委就可做很多事情，感謝國民黨立委出席里長座談會，大家要為這些認真打拚、關心民眾的立委鼓掌鼓勵。

侯友宜說，新北市幅員遼闊且城鄉差距大，要做事可以，但是缺錢，新北從朱立倫當市長至今，財政劃分法都沒修，里長關心的很多建設都無法做，中央把這些錢還給地方，這是公平正義，要落實還錢於民。（編輯：楊凱翔）1140322

國民黨22日晚間在新北市板橋區舉辦「反惡罷．護民主」還錢於民政策說明會，包含黨籍立委洪孟楷（台上右）、葉元之（台上左）等人都到場宣講。中央社記者趙世勳攝 114年3月22日

國民黨「還錢於民」政策說明會新北場22日晚間在板橋區舉行，桃園市議員凌濤（左）登台宣講，搭配背板向群眾說明國民黨政策面向，不少民眾到場參與。中央社記者趙世勳攝 114年3月22日