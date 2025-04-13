罷免傅崐萁團體發現逾千份連署書格式有異 展開重簽行動

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（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花蓮罷免國民黨立委傅崐萁行動持續進行，罷團志工在審核連署書資料時發現逾千份格式略有差異，經慎重考慮決定以最安全及謹慎方式要求重簽，寧願多花功夫，未達目標不懈怠。

罷傅團體「微光花蓮」今天接受中央社記者電訪表示，罷免傅崐萁的連署書門檻1萬9000份，安全門檻2萬5000份，昨天在民進黨立委沈伯洋等人催促下，持續向門檻目標邁進。不過前天志工整理資料時發現，有不同版本的空白連署書，擔心被中選會挑剔，決定挑出格式有差異的連署書重簽。

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「微光花蓮」指出，發生的格式狀況是第一欄「編號」兩字位置應置中，太過下移就不符規定；雖然應以簽署意願及身分資料無誤為主來查核，但團隊經慎重考慮後，決定以最安全跟最謹慎的方式進行。

「微光花蓮」表示，志工們已展開找出民眾重簽行動，今天上午進行也都相當順利，大家為達成罷免目標都願意重簽，估計需重簽的連署書破千份；比較麻煩的是沒有住在花蓮的簽署人，如果擔心自己那份格式有錯，建議直接上網列印後簽名，交給居住地任何一個罷團或議員，造冊時自然會把重複的剔除。（編輯：黃名璽）1140413