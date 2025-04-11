罷免一階補件審查 增2綠委進二階連署

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（中央社記者賴于榛、高華謙台北11日電）中選會今天表示，新增2件立委罷免案進入二階連署。據了解，通過者為民進黨高雄市立委黃捷、許智傑。目前共有35位泛藍立委與14位民進黨立委進入二階連署。

罷免潮未歇，先前已有35位泛藍立委進入二階連署，17件民進黨立委罷免案未達一階門檻，得補件1次；經補件後，日前已有12位民進黨立委罷免案達門檻，另外民進黨立委王美惠與陳冠廷的罷免案，則是逾補提期限而未補提。

中選會今天透過媒體群組說明指出，截至今天為止，增加2件立委罷免案、4件縣市議員罷免案可進入二階連署，所以目前共計49件立委罷免案、6件縣市議員罷免案已進入或可進入二階連署。

據了解，新增2個進入二階連署的立委為黃捷、許智傑；另外縣市議員部分則為民進黨新北市議員陳乃瑜、苗栗縣議員徐筱菁、陳春暖，以及無黨籍苗栗縣議員曾玟學。

中選會指出，其餘依法可補提但補提以1次為限的立委、縣市議員罷免案，符合限期補提者則已在法定查對期間並依法辦理中，若有相關進度，選務機關會適時對外說明。

目前已進入或可進入二階罷免連署名單如下：

民進黨立委14人：伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘、黃捷、許智傑。

泛藍立委35人：國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍、林沛祥，以及無黨籍立委陳超明。

遭停職的市長1人：遭停職的新竹市長高虹安

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泛綠議員6人：民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴、新北市議員陳乃瑜、苗栗縣議員徐筱菁、陳春暖，以及無黨籍苗栗縣議員曾玟學。

根據中選會網站，罷免程序為提議、連署與投票3大階段。第1階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊是否正確；若進入第2階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複；若進入第3階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。（編輯：蘇志宗）1140411