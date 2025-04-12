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民團稱罷免二階連署達標 羅智強：糧草告急將抵押房屋

2025/4/12 12:25（4/12 12:30 更新）
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（中央社記者王承中台北12日電）罷免國民黨立委羅智強的團體日前宣布二階連署達標，羅智強今天表示，在這場不義惡罷裡遭遇的第一道難關，就是糧草告急。當罷團宣布二階段連署達標，代表熱戰即將開打，他的妻子下週將去銀行辦理房屋抵押貸款，籌措經費。

罷免團體「大安強強滾－罷免羅智強」公民團隊日前宣布，罷免羅智強的第二階段連署已正式突破2萬4000份，達成法定門檻。羅智強則表示，很早就知道連署一定會過，也很早就在為進入三階投票做好全面迎戰的準備。

羅智強今天透過臉書粉絲團發文指出，在這場不義的惡罷之戰裡，他所遇到的第一道難關，就是糧草告急。從罷團發動罷免開始，他就把這場罷免當成三階段投票的規格來應對。一路走到現在，早已投入龐大資源，財務壓力沉重。

羅智強表示，罷免團體宣布第二階段連署達標，這代表真正的「熱戰」即將開打，經費也將迅速燒光。他的妻子昨天晚上對他說：「把房子拿去抵押吧，先撐過罷免再說，這場仗，你一定要贏。」並表示下週會親自帶著房屋資料去銀行辦理抵押貸款，籌措新台幣500萬元，幫他撐起這場沒有退路的戰役。

羅智強指出，其實所有在野立委都一樣，這場罷免，是小蝦米對抗大鯨魚的不對等戰爭。執政者挾著國家資源，發動一場又一場政治清算式的惡意罷免。但在面對罷免戰時，在野立委卻不能設立政治獻金專戶、無法對外募款，只能靠自己苦撐、苦扛，這就是這個體制下最不公平的現實。

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羅智強表示，執政黨的盤算很清楚，就是要用資源的碾壓，把在野力量一一清除。執政黨不想打一場公平的仗，只想用金山銀山碾碎民主的聲音。但他要正告那些想靠資源懸殊殲滅異己的執政黨，他絕不屈服，會以高於選戰的規格，堂堂正正地打一場反惡罷的民主保衛戰。

羅智強指出，他要謝謝太太的支持與體貼，即使要拿房子去抵押，也要讓他別再赤手空拳對抗金盔銀甲的政權。他也懇託大家，加入這一場民主保衛戰，一起走進投票所，用手中那一張關鍵的選票，投下「不同意罷免」，狠狠打臉囂張霸道的執政黨。（編輯：翟思嘉）1140412

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