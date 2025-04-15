罷免涉不實連署 檢調搜索國民黨板橋區黨部
2025/4/15 11:02（4/15 11:34 更新）
（中央社記者王鴻國、趙敏雅新北15日電）在罷免案涉不實連署，檢調今天上午到國民黨板橋區黨部進行搜索，據了解，吳琪銘罷免案領銜人李清祥及蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀、召集人王昱人等人都遭約談。
國民黨新北市黨部指出，目前僅板橋區黨部遭檢調搜索，從早上8時30分開始就有人到場查閱相關名冊，迄現仍在閉門調查中。
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新北市發起罷免民進黨立委吳琪銘與蘇巧慧的團隊上午表示，「我們這邊調查局也到了」。
據指出，今天被調查局約談的對象，包含吳琪銘罷免案領銜人李清祥及蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀、召集人王昱人等。對此，新北地檢署表示，「不予證實」。（編輯：張銘坤）1140415
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