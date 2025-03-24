質疑罷團連署書造假 藍委赴北檢告發偽造文書

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順、劉建邦台北24日電）國民黨立委陳玉珍等人質疑針對藍營立委罷免團體連署案件有偽造情事，今天到台北地檢署告發「山除薇害一罷免王鴻薇」成員涉及偽造文書、違反個人資料保護法等罪。

「山除薇害一罷免王鴻薇」發出聲明表示，成員皆為中華民國公民，所有罷免行動皆依法律執行，秉持公民素養和法治精神，行使公民權利。

陳玉珍上午在國民黨立委羅智強、游顥及律師簡榮宗陪同到台北地檢署，舉行「拒絕綠色恐怖！中選會已經認證偽造，具名告發民團」記者會。

陳玉珍指出，民進黨以台南地檢署對國民黨台南市黨部副主委，以不成比例手段，大炮打小鳥，把負責連署的領銜人羈押。國民黨立委被罷免的連署書中，也有相當多件幽靈死亡連署，請台北地檢署比照台南地檢署，趕快把這些領銜人請來問一問，如果內容不清楚，也請行使羈押權。

簡榮宗表示，台灣面臨國際局勢和民生問題待解之際，民進黨卻發動大罷免。就算罷免是公民權的行使，也必須出於公民的自由意志，是真正去提議、連署，但非常多的連署書出了問題。

他指出，今天的告發狀先以王鴻薇為例子，中選會公布的查核中，王鴻薇的提議人名冊有很多是偽造的，所以客觀上就有偽造的情況。罷免王鴻薇的團體在網路上教學、指導填寫，甚至民眾填寫錯，也有去做糾正的動作，主觀上、客觀上這樣的行為可能涉及刑法行使偽造私文書，以及違反個人資料保護法。

透過 Google News 追蹤中央社

簡榮宗說，除了王鴻薇罷團外，有需要的話也會在各地檢署提出告發，期待各地檢署檢察官能像南檢一樣勿枉勿縱，有問題就去查，沒有就還清白，要一視同仁，才是回歸民主的真諦。

山除薇害則表示，面對公民提議的罷免行動，國民黨並無反思，還以司法體制對公民團體進行脅迫，試圖混淆大眾對罷免團體的公信力，團隊為捍衛台灣的民主與自由，不會因此退縮，團隊也會更加堅定，繼續推動罷免不適任的立委。（編輯：方沛清）1140324