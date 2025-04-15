中選會：39件罷免案涉偽造連署已告發 無差別待遇

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（中央社記者王承中台北15日電）罷免案涉幽靈連署引發關注，中選會主委李進勇今天表示，選務機關只要在查對時發現有疑似偽造情況，都會告發。目前有41案罷免案有違法嫌疑，已移送39案，沒有差別對待，相信司法機關會秉公處理。

北檢偵辦涉幽靈連署案，查出民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體疑有偽造提議書情事。

立法院今天繼續進行總質詢，中選會主委李進勇列席前受訪表示，相關案件已進入司法程序，尊重司法機關的調查，中選會沒有評論。司法機關如有需要，中選會或各地選委會會全力配合。

李進勇指出，希望大家能夠以此為鑑，罷免第二階段連署目前還在進行當中，希望大家共同遵守法律規定。

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對於國民黨質疑檢調辦藍不辦綠，李進勇表示，他不予評論，司法機關有自己偵查的節奏，站在選務機關的立場，只要在查對時發現有疑似偽造情況，都會進行告發。

李進勇指出，目前統計有41案罷免案有違法嫌疑，已移送39案，還有2案在整理資料，近日就會移送，中選會沒有任何差別對待，相信司法機關也會秉公處理。（編輯：謝佳珍）1140415