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中選會：41件罷免案涉偽造或死亡連署 已陸續告發

2025/4/14 11:28（4/14 11:40 更新）
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圖為民眾攜帶旗幟在中選會大門外喊口號表達立場，警方在旁戒備維持秩序。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北14日電）中選會今天說，收到的61件罷免案經查對後，可能涉及偽造或有往生者連署共41件，截至4月11日，中選會已向最高檢察署告發39件，其餘2件待彙整資料後，也會依法告發，沒有任何差別待遇。

媒體報導，檢調偵辦罷免綠委涉幽靈連署案，今天上午前往吳沛憶罷免案領銜人劉思吟、李孝亮住處搜索。李、劉在臉書（Facebook）表示「我或許會被收押，但我絕對不會屈服」。北檢對此表示「不予證實」。

中選會今天透過訊息表示，扣除不受理或重複送件者後，今年2月間共收到61件罷免案。經各地依法定程序完成查對後，可能涉及偽造或有往生者連署共41件。

中選會說，截至4月11日為止，中選會已依法循例向最高檢察署告發者共39件，其餘2件待彙整資料後，也會依法告發，沒有任何差別待遇。

此外，針對近期有大學生在校內擺攤收連署書，是否違反公職人員選舉罷免法第86條「罷免辦事處不得設於機關（構）、學校、依法設立之團體、經常定為投票所、開票所之處所及其他公共場所」的規定。

中選會表示，罷免「辦事處」相當於選舉的競選總部，與罷免「連署站點」及擺攤等活動屬於兩件事，而公職人員選罷法第86條是規範罷免「辦事處」，並非規範「連署站點」及連署活動。

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中選會說，「連署站點」或擺攤相關活動涉及相關法律、自治法規等，往往與公職人員選罷法無關，例如可能另涉及教育基本法或大學自治等範疇，或另涉行政中立法或各地公園管理規定等，這不是選務機關掌理範疇，因此不予評論。

中選會也重申，區域立委罷免案的二階連署送件受理單位是各地選委會，並非有心人士所指的中選會，截至4月13日，各地選委會沒有收到任何二階連署送件的罷免案。（編輯：謝佳珍）1140414

劉思吟
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