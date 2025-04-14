北市幽靈連署案 北檢複訊李孝亮母親等證人
2025/4/14 14:34（4/14 15:13 更新）
（中央社記者林長順台北14日電）北檢偵辦幽靈連署案，查出民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體疑偽造提議書，今天搜索約談李孝亮等6名被告。檢調另通知李孝亮母親等人作證，下午陸續至北檢複訊。
台北地檢署於3月7日、3月24日分別接獲民進黨發言人吳崢、民進黨台北市議員劉耀仁告發，指「吳思瑤立委」、「吳沛憶立委」罷免案的罷免團體，疑有偽造提議書情事，涉犯偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。
北檢表示，依程序立案後，由承辦檢察官指揮調查局台北市調查處進行調查，經向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調罷免案提議人資料，分析相關事證，並查證訊問部分提議人，確有遭冒名提議情事。
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檢察官為保全證據及追查釐清案情，今天指揮台北市調處搜索吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安的住居所，並以被告身分約談6人說明。
檢調也以證人身分約談李孝亮母親等5人說明，下午將陸續至北檢接受檢察官複訊。（編輯：蕭博文）1140414
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