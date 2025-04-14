藍營罷團領銜人遭搜索 綠：朱立倫黃呂錦茹應負責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、林敬殷台北14日電）傳出罷免立委吳沛憶的領銜人李孝亮等人遭搜索。民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨勿以政治口水轉移焦點，關鍵是在幕後操盤、用組織名冊系統性行使偽造文書的組織犯罪，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、黨主席朱立倫應為國民黨全台大抄襲負最大責任。

台北地檢署偵辦罷綠涉幽靈連署案，今天指揮調查局兵分6路搜索，並約談「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、罷吳沛憶團體領銜人李孝亮、罷吳思瑤領銜人張克晉等6名被告。

吳崢、律師黃帝穎今天召開「又抓到了！藍白假連署！」記者會。黃帝穎回應媒體提問表示，吳思瑤、吳沛憶兩案皆已被證實有高比例死亡連署，死亡連署是法律上偽造文書的鐵證；檢察官蒐證足以說服法院有搜索必要，法院才會裁准搜索票，國民黨青年軍應尊重法定程序。

吳崢呼籲國民黨勿用政治口水轉移焦點，他說，以李孝亮領銜的罷免吳沛憶案為例，一階段連署出現108名死亡連署，李孝亮母親也出面作證李孝亮是人頭，因此人證、物證皆具。

吳崢認為，更重要的是，除了幾名國民黨青年軍之外，背後的關鍵是在幕後操盤、用組織名冊系統性行使偽造文書的組織犯罪。黃呂錦茹與朱立倫才是要為國民黨全台大抄襲負最大責任的人。

民進黨今天也在記者會公布2則影片，批評國民黨及民眾黨視中華民國法律為無物。

黃帝穎表示，本週將針對偽造連署書提出第4波告發，這2支影片是律師團最新蒐證，第一部影片清楚看到在罷免張宏陸攤販旁，工作人員表示將不能用的連署書「抄一抄就好」，更表示不要被發現；第二部影片中，民眾黨罷免吳思瑤攤販，現場有人表示「幫他兒子代簽」連署書，工作人員也欣然接受。

黃帝穎說，上述影片經由媒體披露，讓全台灣及司法都發現民眾黨罷免連署涉及偽造文書罪，其中工作人員是否為共犯，也在告發後請檢察官一併查明。

此外，對於檢調偵辦罷免綠委涉幽靈連署案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天在立法院受訪時表示，國民黨一再用造假、冒名的惡罷，是法律與社會所不容，尊重司法辦案，呼籲朱立倫、黃呂錦茹不要躲在年輕人背後。

透過 Google News 追蹤中央社

吳思瑤以自己遭國民黨發動罷免連署為例指出，有高達86名死亡連署，錯假率更高達34.5%，等於3張就有1張是涉及造假、錯誤，她已循正常管道提告，也感謝士林、北投選區的民眾及公民團體，站出來揭發、舉證遭冒名連署，案件已進入司法程序偵辦。

至於台北市長蔣萬安回應檢調偵辦幽靈連署時說，希望司法秉公處理、釐清事實，有一致的標準，及符合比例原則。吳思瑤表示，台北市政府濫用行政資源，將北市府舉辦的活動，公然成為國民黨立委造勢反罷的舞台，涉及行政不中立，現在還扯民進黨的全民宣講，根本是雙標。（編輯：謝佳珍）1140414