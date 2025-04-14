北市綠委罷免案疑偽造提議書 李孝亮劉思吟等6人遭約談

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（中央社記者林長順台北14日電）北檢偵辦涉幽靈連署案，查出民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體疑有偽造提議書情事，今天指揮調查局兵分6路搜索李孝亮、張克晉、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安住處，並約談6人說明。

台北地檢署發布新聞稿指出，北檢於3月7日、3月24日分別接獲告發「吳思瑤立委」、「吳沛憶立委」罷免案的罷免團體，疑有偽造提議書情事，涉犯偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌，北檢依程序立案後，由承辦檢察官指揮調查局台北市調查處進行調查。

北檢表示，經向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調前揭罷免案提議人資料，分析相關事證，並查證訊問部分提議人確有遭冒名提議情事。

檢察官為保全證據及追查釐清案情，經向台北地方法院聲請核發搜索票獲准，今天指揮調查官持法院核發的搜索票，搜索李姓被告等6人的住居所共6處，並通知相關人士到場查證，目前全案仍在積極調查中。

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據了解，6名被告包括吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉，以及「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安。檢調也以證人身分約談李孝亮母親等5人說明，下午陸續移送北檢複訊。

北檢強調，北檢偵辦案件並無預設立場，皆依證據認定事實適用法律，檢察官亦均秉持客觀中立之態度查明事實，請外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。（編輯：張銘坤）1140414