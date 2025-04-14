辦公室主任涉幽靈連署遭搜索 羅智強：司法清算不屈服

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）檢調偵辦罷免綠委涉幽靈連署案，今天前往罷免案領銜人住處搜索。國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強表示，他接獲通知辦公室主任陳冠安遭搜索帶走，民進黨大舉動用司法為惡罷助陣，司法不該淪為執政者的打手，敬告民進黨挪開操弄司法髒手。

羅智強今天上午與國民黨團書記長王鴻薇到台北地方法院，召開控告「總統府副秘書長張惇涵涉嫌毀謗、違反選罷法」記者會。羅智強辦公室主任陳冠安同為「罷吳四騎士」之一。

羅智強透過臉書表示，綠色恐怖來了，他剛提告總統府散布謠言，回辦公室就接獲通知陳冠安遭搜索帶走；先前他已得到消息，民進黨已啟動「全面殲滅在野黨計劃」，大舉動用司法為惡罷助陣，將約談在野黨辦公室重要幹部，甚至向在野立委下手。

羅智強說，陳冠安被搜索帶走，他一點都不意外，只是痛心台灣的司法墮落到這種地步，甘於成為執政黨清算在野黨的鷹犬。

羅智強強調，已委請律師提供必要協助，確保陳冠安及辦公室人員的權益不受侵害。司法不該淪為執政者的打手，敬告民進黨挪開操弄司法髒手。他絕不畏懼國家機器的打壓，面對綠色恐怖、司法清算，絕不屈服，一定奮戰到底。

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此外，遭檢調搜索的吳沛憶罷免案領銜人劉思吟、李孝亮，也透過臉書發文說，清清楚楚知道自己是清白的，沒有任何犯罪的事實；想用司法成為打壓異己的工具，「他們想讓我噤聲，讓我屈服。但我告訴各位：我不會低頭。」

劉思吟與李孝亮表示，如果因此被收押，那麼讓這成為這場抗爭的象徵。歷史會記得，這不是一個人的倒下，而是一個世代覺醒的開始，「我不會放棄、我不會妥協。罷免行動，絕不會因此中止。」（編輯：林克倫、蘇志宗）1140414