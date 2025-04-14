涉幽靈連署案 檢調約談罷吳4騎士及2領銜人說明

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（中央社記者林長順、劉世怡台北14日電）台北地檢署偵辦罷綠涉幽靈連署案，今天指揮調查局兵分6路搜索，並約談「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、罷吳沛憶團體領銜人李孝亮、罷吳思瑤領銜人張克晉等6名被告。

檢調另約談李孝亮母親等5名證人到案，預計下午移送台北地檢署複訊。

民進黨發言人吳崢今年3月7日、27日2度到台北地檢署，合計告發13選區罷綠委領銜人涉偽造文書等罪。吳崢指出，國民黨在全台各地針對民進黨立委發起惡罷的連署中，有高達3成、4成的不合格率，甚至上百人的死亡連署，很明顯只有一種可能，就是涉系統性地、組織性地偽造文書，絕對不會是個別選區的個案。

據指出，吳崢等人3月7日針對民進黨立委王定宇、吳思瑤、陳瑩、伍麗華等選區內死亡連署、抄名冊偽造文書等情事進行告發，3月27日告發的9選區，包括張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘、李坤城、許智傑、黃捷、陳俊宇、吳沛憶、林俊憲。

據了解，北檢指揮調查局台北市調處調查罷免吳思瑤、吳沛憶團體是否涉及不法，已陸續約談多名證人說明，其他選區案件則移轉轄區地檢署偵辦。

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北檢指出，經向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調罷免案提議人資料，分析相關事證，並查證訊問部分提議人確有遭冒名提議情事，檢察官為保全證據及追查釐清案情，今天指揮台北市調處兵分6路搜索，並約談相關人士到場查證。

北檢強調，北檢偵辦案件並無預設立場，皆依證據認定事實適用法律，檢察官亦均秉持客觀中立之態度查明事實，請外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。（編輯：張銘坤）1140414