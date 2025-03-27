吳崢再告發9區罷免綠委幽靈連署 藍指恐嚇在野黨

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（中央社記者林長順、劉冠廷台北27日電）民進黨發言人吳崢等人今天到台北地檢署，告發9選區罷綠委領銜人涉偽造文書等罪。國民黨智庫副執行長凌濤說，用司法大刀恐嚇在野黨，這是怎麼樣的準戒嚴狀態。

吳崢指出，國民黨在全台各地針對民進黨立委發起惡罷的連署中，有高達3成、4成的不合格率，甚至上百人的死亡連署，很明顯只有一種可能，就是涉系統性地、組織性地偽造文書，絕對不會是個別選區的個案。

他表示，3月7日已針對台南的王定宇等4名立法委員選區內死亡連署、抄名冊偽造文書等情事進行告發，今天告發的9選區遭幽靈連署，包括新北的張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘、李坤城，高雄的許智傑、黃捷，宜蘭的陳俊宇，台北的吳沛憶，台南的林俊憲。

吳崢說，國民黨針對民進黨的立委發動罷免，錯假率清一色高達3成左右，死亡連署部分層出不窮。根據統計，國民黨連署名冊中，出現超過1700名死者，這只有一種可能，就是國民黨涉組織犯罪、系統性地把手上的名冊拿出來抄，才會有這麼離譜的死亡連署。

陪同告發的律師許渝澤指出，台南地方法院針對個別立委罷免案中，存在大量死亡連署情況，已對涉案被告裁定收押禁見，這代表司法實務上認為，這種情況就是行為人涉犯行使偽造私文書、偽造署押，還有非法利用個人資料等罪的鐵證。

許渝澤說，法院也認為這樣情況不僅會影響到罷免案公正性，也會導致社會秩序、公共利益都會受到重大影響。站在維護法治、維護民主正常運作立場，今天再次擬具書狀告發，希望檢察官對於相關涉案人、涉案事證都能嚴格查明，以昭公信。

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凌濤表示，針對死亡連署、偽造文書案的態度都是依法查辦，可是要質疑的是，偽造文書案不約談、不調查，卻是用搜索、羈押禁見的司法大刀，涉在恐嚇在野黨，這是怎麼樣的準戒嚴狀態。

凌濤指出，國民黨24日已到北檢提告，現在偵辦結果到哪了，綠色司法的雙標，到現在就只會砍向在野黨，民眾也已感受到綠色司法恐怖的恐懼。（編輯：戴光育）1140327