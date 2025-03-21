林俊憲王定宇罷免案涉不法國民黨2幹部收押 法院：疑共犯未到案

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（中央社記者張榮祥台南21日電）中國國民黨台南市黨部莊男、陳男2名幹部，涉及台南市立委罷免案不法遭南檢聲押。台南地院今天認定可能損及中選會等審核規定，疑似共犯也未到案，裁定羈押並禁止接見通信。

台南地方法院今天指出，莊男、劉男涉犯個人資料保護法的非法利用個人資料、刑法行使偽造私文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大。莊男供詞和其他共犯內容不同，尚有疑似共犯未到案，有待釐清2人及其他共犯參與犯罪情節程度。

地院表示，以被告2人在市黨部身分影響力及查獲證據內容，足認有滅證或勾串共犯及證人之虞，也可能損害他人及中央選舉委員會、台南市選舉委員會等就審核罷免提議案是否符合公職人員選舉罷免法規定的正確性。

法官認定被告2人犯罪情節及對社會秩序造成影響，且權衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、被告等人身自由私益及防禦權受限制程度，裁定羈押並禁止接見通信。

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台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉不法案，昨天搜索國民黨台南市黨部及莊男住所等處，扣得黨員名冊及被告使用行動電話等物，且傳訊莊男等5名被告到案偵辦。林俊憲、王定宇也已就相關案件提告。

南檢訊後認定莊男、劉男涉犯刑法第216、210條行使偽造私文書、個人資料保護法第20條第1項及第41條等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據及勾串共犯之虞，今天凌晨當庭逮捕，向台南地院聲請羈押禁見，其他3名被告請回。（編輯：孫承武）1140321