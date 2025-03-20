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檢搜索台南黨部 國民黨：綠營操作大罷免走火入魔

2025/3/20 15:34（3/21 17:46 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北20日電）台南地方檢察署搜索國民黨台南市黨部，國民黨今天表示，台南的司法追殺擺明要告訴人民，只許罷藍、不准罷綠；民進黨操作大罷免，已經走火入魔，國民黨會跟黨職人員站在一起，對抗民進黨的司法迫害。

台南地方檢察署表示，接獲民主進步黨立法委員林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書情資，今天搜索國民黨台南市黨部及被告莊姓男子住所，傳訊5人到案偵辦。

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國民黨下午回應表示，總統賴清德日前針對5大國安威脅提出17條因應措施，宣示台灣進入準戒嚴狀態。台南的司法追殺，更是擺明要告訴人民，只許罷藍、不准罷綠。

國民黨指出，民進黨操作大罷免，已經走火入魔，刻意操作，小案大辦，擴大事端，全面的司法追殺，無異戒嚴。針對所有黨職遭受司法追殺，國民黨會跟黨職人員站在一起，對抗民進黨的司法迫害。（編輯：謝佳珍、翟思嘉）1140320

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#民主進步黨
#林俊憲
#民進黨
#國民黨
#台南地方檢察署
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