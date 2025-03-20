國民黨台南市黨部遭搜索 謝龍介：相信依法辦理

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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南地檢署接獲民進黨籍立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書情資，今天搜索中國國民黨台南市黨部及傳訊5人到案，市黨部主委謝龍介表示，相信司法機關依法辦理。

國民黨籍立委、台南市黨部主委謝龍介今天發表聲明指出，所有罷免連署過程，應該依法依規辦理；若有爭議，相信司法機關也會依法依規辦理，綠營人士不必喜形於色過度解讀。

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謝龍介表示，執政黨以高規格方式啟動檢調調查罷免連署過程，難免給予外界殺雞用牛刀聯想；這種政治惡鬥作法，相信全民看在眼中，民意自有公評，第二階段罷免連署立即擴大推動。

謝龍介說，美國總統川普就任後，國際政經局勢出現重大變化，台灣當務之急是準備好重大政經政策因應，執政黨卻把心力用在內鬥大罷免，真是「政經（政治經濟）」不作，只做牛槽內鬥牛某的「不正經」。（編輯：謝雅竹）1140320