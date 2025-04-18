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罷免連署涉偽造文書黃呂錦茹等4人聲押禁見 北檢：有勾串滅證之虞

2025/4/18 09:13（4/18 09:28 更新）
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檢察官認為台北市黨部主委黃呂錦茹（中）等4人涉犯偽造文書罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，向法院申請羈押禁見。中央社記者張皓安攝 114年4月17日
檢察官認為台北市黨部主委黃呂錦茹（中）等4人涉犯偽造文書罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，向法院申請羈押禁見。中央社記者張皓安攝 114年4月17日
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（中央社台北18日電）北檢偵辦不實連署案，昨天約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文與第一區黨部執行長曾繁川，檢察官認為4人涉犯偽造文書等罪罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，今天向法院聲押禁見。

台北地檢署接獲告發，指民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案

2025罷免案程序

第一階段：提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊。

第二階段：連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複。

若經查對無誤成案，被罷免人於10日內提出答辯書。提出答辯書期間屆滿後5日內，公告罷免投票日期。

第三階段：罷免案宣告成立後20日起至60日內投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算通過。

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的罷免團體，疑有偽造提議書情事，檢察官向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調罷免案提議人資料，分析相關事證，並查證訊問部分提議人確有遭冒名提議情事。

北檢14日首波指揮調查局台北市調處搜索，並約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人；另以證人身分約談劉思吟丈夫林叡等5人說明。林叡複訊後改列被告。

檢察官複訊後將張克晉請回，認定李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡涉犯偽造文書等罪，分別諭令新台幣20萬元至50萬元不等金額交保，均限制出境、出海。

檢調過濾扣案卷證，及比對涉案被告與證人的說法後，認為黃呂錦茹等人涉案犯罪嫌疑重大，昨天展開第2波偵查行動，搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部及黃呂錦茹等4人住處，並以被告身分約談黃呂錦茹、初文卿、姚富文、曾繁川。

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檢調另以證人身分約談國民黨台北市第五區黨部執行長莊慶芸說明，訊後請回。

檢察官漏夜複訊後，認為黃呂錦茹等4名被告涉犯刑法偽造文書及違反個人資料保護法等犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人及湮滅證據之虞，並有羈押之必要，向台北地方法院聲請羈押禁見。（編輯：李錫璋）1140418

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