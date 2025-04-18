黃呂錦茹遭聲押 朱立倫批民主黑牢司法不公

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北18日電）國民黨不滿北市黨部主委黃呂錦茹遭約談，昨晚號召群眾聚集北檢外，黃呂錦茹等人今天清晨遭聲押禁見。黨主席朱立倫與黨公職喊出「民主黑牢，司法不公」，並於5時許自行離去。

台北地檢署昨天指揮法務部調查局約談包括黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川等4名被告，並搜索國民黨台北市黨部等處。

朱立倫昨天緊急召開記者會，號召國民黨黨公職及支持者前往北檢外集結。聲援民眾約於晚間6時起集結，台北市長蔣萬安與桃園市長張善政則到場聲援。

台北市警方昨天派出上百名警力在場維安，並7度舉牌勸導、警告、命令解散及制止。國民黨集結活動面對警方舉牌，仍留守現場。

北檢檢察官漏夜偵訊後，今天清晨近5時向法院聲請羈押禁見黃呂錦茹、初文卿、姚富文及曾繁川。

朱立倫率領場外的黨公職喊出「民主黑牢，司法不公」口號，並指出必須用決心來力挺，為台灣民主來打拚，戰獨裁、站出來，他們的決心不會被賴清德用司法的黑手來打垮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

朱立倫也說，今天的羈押庭一定會來力挺黃呂錦茹等人，最重要的是，他們罷雙吳（民進黨立委吳思瑤、吳沛憶）的決心，絕對不會被司法來閹割、來消滅，各地所有朋友要站出來，化悲憤為力量，踴躍地連署。

朱立倫強調，他們更要匯集全台所有的朋友，4月26日要在凱達格蘭大道喊出全民的心聲，賴清德下台，這是共同的決心，拚了。（編輯：楊昭彥）1140418