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黃呂錦茹遭聲押 朱立倫批民主黑牢司法不公

2025/4/18 06:34（4/18 06:41 更新）
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國民黨不滿台北市黨部主委黃呂錦茹遭約談，17日晚間號召群眾聚集台北地檢署外。黃呂錦茹等人18日清晨遭聲押禁見。黨主席朱立倫（戴藍色帽子者）與黨公職喊出「民主黑牢，司法不公」，並於5時許自行離去。中央社記者謝幸恩攝 114年4月18日
國民黨不滿台北市黨部主委黃呂錦茹遭約談，17日晚間號召群眾聚集台北地檢署外。黃呂錦茹等人18日清晨遭聲押禁見。黨主席朱立倫（戴藍色帽子者）與黨公職喊出「民主黑牢，司法不公」，並於5時許自行離去。中央社記者謝幸恩攝 114年4月18日
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（中央社記者謝幸恩台北18日電）國民黨不滿北市黨部主委黃呂錦茹遭約談，昨晚號召群眾聚集北檢外，黃呂錦茹等人今天清晨遭聲押禁見。黨主席朱立倫與黨公職喊出「民主黑牢，司法不公」，並於5時許自行離去。

台北地檢署昨天指揮法務部調查局約談包括黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川等4名被告，並搜索國民黨台北市黨部等處。

朱立倫昨天緊急召開記者會，號召國民黨黨公職及支持者前往北檢外集結。聲援民眾約於晚間6時起集結，台北市長蔣萬安與桃園市長張善政則到場聲援。

台北市警方昨天派出上百名警力在場維安，並7度舉牌勸導、警告、命令解散及制止。國民黨集結活動面對警方舉牌，仍留守現場。

北檢檢察官漏夜偵訊後，今天清晨近5時向法院聲請羈押禁見黃呂錦茹、初文卿、姚富文及曾繁川。

朱立倫率領場外的黨公職喊出「民主黑牢，司法不公」口號，並指出必須用決心來力挺，為台灣民主來打拚，戰獨裁、站出來，他們的決心不會被賴清德用司法的黑手來打垮。

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朱立倫也說，今天的羈押庭一定會來力挺黃呂錦茹等人，最重要的是，他們罷雙吳（民進黨立委吳思瑤、吳沛憶）的決心，絕對不會被司法來閹割、來消滅，各地所有朋友要站出來，化悲憤為力量，踴躍地連署。

朱立倫強調，他們更要匯集全台所有的朋友，4月26日要在凱達格蘭大道喊出全民的心聲，賴清德下台，這是共同的決心，拚了。（編輯：楊昭彥）1140418

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