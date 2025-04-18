藍集結北檢抗議 李進勇籲維持乾淨選舉與罷免環境

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（中央社記者郭建伸台北18日電）國民黨不滿北市黨部主委黃呂錦茹遭約談，昨晚號召群眾抗議。中選會主委李進勇今天受訪表示，呼籲社會各界珍惜民主法治成果，維持乾淨的選舉和罷免環境，而偽造文書由司法部門偵辦，與罷免連署互不影響。

北檢偵辦幽靈連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨主席朱立倫昨晚號召國民黨黨公職及支持者在北檢集結抗議，包含台北市長蔣萬安、桃園市長張善政皆響應前往。

立法院今天繼續進行施政總質詢，李進勇在進入議場前接受媒體訪問。

媒體詢問，如何看待國民黨昨晚的抗議行動。李進勇受訪表示，法務部長鄭銘謙曾說，檢調這波偵辦行動，目的是維持乾淨的選舉和罷免環境，落實民主法治，這目的和中選會成立宗旨一致，中選會也呼籲社會各界共同珍惜民主法治成果，並維持乾淨的選舉和罷免環境。

媒體詢問，若還有偽造文書情形，是否還能持續連署。李進勇表示，偽造文書是由司法部門偵辦，選務則按照選罷法規定進行，互不影響，除非根據選罷法有達到障礙，須由中選會處理，罷免程序仍會按照法定程序向前推動。

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李進勇表示，目前有違法嫌疑的告發案件累計共41件，這41件都有提供事證給檢方，相信檢方會依法處理。

媒體詢問，這41件有罷免國民黨、民進黨立委各幾件。李進勇表示，站在選務機關的立場就是41件，至於是藍是綠或哪個陣營，中選會沒有註記。（編輯：潘羿菁）1140418