蔣萬安拋倒閣說 卓榮泰反問人民是否同意[影]

（中央社記者王揚宇台北18日電）台北市長蔣萬安昨天拋出倒閣說，引發討論。行政院長卓榮泰今天表示，關於倒閣議題，就憲法來說，行政院是被動的，他沒有評論，但發展到今天人民是否同意，這是一個重要議題。

台北地檢署偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，蔣萬安響應國民黨主席朱立倫號召，昨天晚間前往北檢前抗議。蔣萬安說，個人行為自己承擔，與其讓執政者用不公不義手段危害台灣，他認為立法院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。



立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪時，針對上述議題作相關回應。



卓榮泰說，縱然是一件對的事情，也要由對的人在適當時機談起，才有可能。關於倒閣這件事情，他已說過數次，或許當時其他政黨胸有成竹、自信滿滿，因此不予理會，但發展到今天，人民是否同意，是一個重要議題。此外，在倒閣議題上，就憲法來說，行政院是被動的，因此他沒有任何評論。



卓榮泰最後說到，希望民眾應該知道，人民依照憲法行使選舉、罷免、創制、複決的參政權必須合法，檢警調單位執行公權力必須依法行政，人民有表達意見的自由，但在陳抗、集會遊行時必須守法，中華民國台灣是一個法治的國家。（編輯：潘羿菁）1140418

倒閣 依據憲法增修條文第3條第2項第3款規定，立法院得經全體立法委員1/3以上連署，對行政院院長提出不信任案。簡稱「不信任案」或「倒閣案」。 若全體立法委員1/2以上贊成，行政院長應於10日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院。立法院解散後，應於60日內舉行選舉。 若不信任案未通過，1年內不得對同一行政院長再提不信任案。

台北市長蔣萬安（前左2）17日響應國民黨主席朱立倫號召，晚間前往北檢前聲援抗議行動。蔣萬安說，與其讓執政者用不公不義手段危害台灣，他認為立院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日