蔣萬安提倒閣：若解散國會更全面角度決定台灣走向

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）台北地檢署偵辦幽靈連署案，台北市長蔣萬安拋出倒閣說，他今天再表示，他不是立委也沒有任何國民黨職，建議立院倒閣，總統賴清德若因此解散國會，有更全面角度決定台灣走向。

台北地檢署偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，蔣萬安前往北檢抗議時表示，個人行為自己承擔，與其讓執政者用不公不義手段危害台灣，他認為立法院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。

蔣萬安今天出席北投區里長座談會，會前被媒體堵訪時表示，關於倒閣，他現在不是立法委員也沒有黨職，就是提出一個主張；若總統賴清德因此解散國會，大家可以有更全面的角度來思考問題、決定台灣的走向。

蔣萬安並說「如果只是非我族類，就等著檢察官上門，台灣還是民主國家嗎？」他指台灣民主已被民進黨扭曲，大罷免讓台灣陷入長期的仇恨對立。

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蔣萬安說，一個國安會秘書長（吳釗燮）身邊有潛伏12年的共諜，結果中央政府說地方政府要承擔責任、檢察官搜索在野黨，「檢察官為什麼不去搜索吳釗燮的住家跟辦公室，吳釗燮為什麼不用出來面對媒體，賴清德總統為什麼不用出來說明」。

另外，民進黨立委吳思瑤在臉書發文指蔣萬安去北檢「身分很錯亂」；台北市政府副發言人魏汶萱會前回應，蔣萬安是以市長身分至北檢支持警方依法行政、再以國民身分嚴正呼籲，身分清清楚楚，「連市長全文都不看而且就只會用自己語言的立委，人民真的不需要」。（編輯：李錫璋）1140418