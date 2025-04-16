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41件罷免案涉偽造或死亡連署 名單一次看

2025/4/16 16:29（4/16 16:49 更新）
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（中央社記者高華謙台北16日電）中選會向最高檢察署告發41件涉嫌偽造或往生者連署的罷免案。根據第一階段查對結果（不含補件），其中15案為泛藍立委、17案為民進黨立委、8案為泛綠議員、1案為遭停職的新竹市長高虹安罷免案。

檢調偵辦幽靈連署案，陸續搜索、約談相關人到案。中選會昨天說，收到61件罷免案，其中41件涉嫌偽造或往生者連署，都已函轉最高檢察署告發；經查對後，如有1件以上涉嫌為提議前死亡簽署或有其他疑似偽造狀況，就會依法告發。

根據選務機關第一階段查對結果（不含補件），送件的35案泛藍立委罷免案中，有15案涉及死亡或偽造連署，包括國民黨立委王鴻薇、葉元之、牛煦庭、魯明哲、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、丁學忠、傅崐萁、林沛祥、邱鎮軍與無黨籍立委陳超明。總共有12件涉死亡連署、160件涉偽造連署。其中又以林沛祥罷免案116件涉偽造情事較多。

其餘20案國民黨立委罷免案都沒有死亡或偽造連署，包括李彥秀、涂權吉、萬美玲、呂玉玲、邱若華、羅廷瑋、黃建賓、羅智強、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔、楊瓊瓔、江啟臣、徐欣瑩、林思銘、謝衣鳯。

此外，17案民進黨立委罷免案都出現死亡連署，包括陳瑩、伍麗華、吳沛憶、張宏陸、蘇巧慧、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇、李坤城、吳思瑤、陳俊宇、王美惠、黃捷、許智傑、吳琪銘，總共有1784件涉死亡連署、42件涉偽造。

死亡連署方面，破百件的包括伍麗華189件、陳瑩185件、許智傑182件、張宏陸180件、李坤城139件、吳沛憶108件、林俊憲107件、吳琪銘104件。

8名泛綠議員罷免案都各有偽造或死亡連署，包括民進黨議員蔡銘軒、陳玉鈴、陳乃瑜、鄭文婷、張之豪、徐筱菁、陳春暖與無黨籍議員曾玟學，涉死亡連署共139件、涉偽造連署共46件。

高虹安罷免案沒有死亡連署，但出現13件涉偽造連署。

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針對偽造連署判定方式，中選會表示，依法規定，各地選委會查對提議人名冊時，如果發現有同一個筆跡代簽或偽刻印章等涉嫌偽造狀況，得寄送查詢單給當事人，查詢是否為本人簽名或蓋章。且各地選委會應綜合其他事實認定提議人名冊是否有偽造狀況，不得僅因當事人未回復或未在期限內回復查詢單，就作為提議人名冊刪除事由。

至於死亡連署認定標準，中選會說，符合資格要件的提議人在罷免案提出日後死亡，提議仍有效；如果提議人在罷免案提出日前已死亡，應刪除。相關規定都有依循標準。（編輯：謝佳珍）1140416

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