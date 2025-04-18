高雄雙罷劫涉不實連署 負責人遭上銬逮捕移送雄檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄18日電）罷免高雄立委許智傑、黃捷「雙罷劫連署總站」領銜人朱磊、黃姓婦人疑涉不實連署被帶回偵訊，負責人徐尚賢下午也因有犯罪嫌疑遭當場上銬逮捕，目前3人仍在訊問中。

全台近期發生多起涉不實罷免連署案，高雄檢調今天上午兵分多路前往「高雄雙罷劫連署總站」、2名罷免領銜人住處搜索，並將罷免許智傑領銜人朱磊、罷免黃捷領銜人黃婦帶往調查局高雄市調查處鳳山辦公室接受偵訊，晚間6時許移送高雄地檢署複訊。

不過，原與數名支持者在高雄市調處鳳山辦公室外等候的高雄雙罷劫負責人徐尚賢，下午突然被鳳山警方持拘票，當場上銬逮捕。徐尚賢當場拒捕並要求支持者錄影，仍被扭送進市調處偵訊。

徐尚賢晚間7時許被移送至高雄地檢署複訊時，仍一再抗拒，見媒體攝影更高喊「政治干預司法、司法干預罷免」、「綠色恐怖」等語，隨即被強押進去接受檢察官訊問。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢調調查，高雄雙罷劫疑涉不實連署，徐尚賢則是經調查有犯罪嫌疑，才因此被核發拘票逮捕。目前正與2名罷免領銜人在雄檢等候偵訊。

朱磊晚間抵達雄檢時向媒體表示，「我犯的唯一的錯，就是不應該跟民進黨對著幹，就是不應該罷免民進黨立委，我們現在是活在一個很黑暗的時期」，躲在黑暗的人是很害怕光明，不要害怕。（編輯：郭諭儒）1140418