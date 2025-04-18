罷免綠委涉不實連署 新北檢對5人交保裁定提抗告

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（中央社記者趙敏雅新北18日電）新北檢偵辦綠營立委遭提議罷免涉幽靈連署案，聲押6人，新北地院16日均裁定交保。新北檢今天說，已對國民黨板橋區黨部主任謝慶認5人交保裁定提起抗告，應大華部分則不抗告。

新北地檢署日前表示，接獲民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸及李坤城罷免提議涉偽造情資，經向中央選舉委員會、新北市選舉委員會調取罷免提議資料分析比對，查證相關資料後，發現提議人名冊涉有偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。

檢方15日指揮搜索被告等人住居所及辦公處所、政黨區黨部共30處，複訊後，將謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華，提議罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等6人聲押禁見。

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新北地院16日開羈押庭審理，院方表示，經法官訊問後，認為被告等6人涉犯刑法行使偽造私文書、個資法第41條非法利用他人個人資料等罪，犯罪嫌疑重大，惟審酌被告等人涉案情節、分工角色、行為態樣，檢察官偵查進度及比例原則，諭令蔡甘子具保新台幣3萬元、謝慶認具保20萬元、羅大宇具保20萬元、應大華具保15萬元、王昱人具保20萬元、譚鎮耀具保20萬元。均禁止出境、出海6個月，及限制住居。

新北檢今天表示，認為謝慶認、蔡甘子、羅大宇、譚鎮耀及王昱人等5人有勾串、滅證之虞，對其交保裁定提起抗告。（編輯：方沛清）1140418